  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Epstein yüzünden akıl hastanesine yatırıldı! Skandala fazla dayanamadı! Türkiye'den düzinelerce TB2 SİHA alan ülke saatler içerisinde 24 İHA'sını kaybettti İstanbul'da trafik kuralları yenilendi! Hız sınırında yeni uygulama Define hırsı aileyi bitirdi: Mehmet Çiftçi'nin cesedi bir uçurumda bulunmuştu! Cinayetin perde arkasında öz eşi ve oğlu çıktı FIFA, 100 ülkede 100 akademi kuracak ‘Rakıcı Özgür’ün hayali kumar oynamakmış! Çocuğa sürekli aferin diyenler dikkat: Uzmanlardan iletişim uyarısı geldi! Gizli göz hastalıkları Ramazan’da fark edilebilir
Gündem
7
Yeniakit Publisher
İstanbul'da trafik kuralları yenilendi! Hız sınırında yeni uygulama
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul'da trafik kuralları yenilendi! Hız sınırında yeni uygulama

İstanbul'da trafik kazalarının azaltılması, güvenli ulaşım gibi nedenlerle İETT ve Özel Halk Otobüsleri'nde hız sınırı azami 70 kilometre olduğu açıklandı.

#1
Foto - İstanbul'da trafik kuralları yenilendi! Hız sınırında yeni uygulama

İstanbulluların güvenli ulaşım sağlaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi hamlede bulundu. Toplu ulaşımda otobüs kazalarının artmasının ana sebebi olan hızlı araç kullanımının önüne geçmek için sistem kuruldu.

#2
Foto - İstanbul'da trafik kuralları yenilendi! Hız sınırında yeni uygulama

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre bugünden itibaren İETT ve Özel Halk Otobüsleri, 70 km/s azami hıza ulaşabilecek. Yapılan sistem güncellemesiyle araçların hız verileri dijital ortamda takip edilecek ve anlık olarak izlenecek.

#3
Foto - İstanbul'da trafik kuralları yenilendi! Hız sınırında yeni uygulama

HIZ SINIRI AŞILIRSA NE OLUR? Hız sınırının aşılmasıyla birlikte sistem tarafından ilgili personel adına otomatik hız ihlal raporu oluşturulacak. Oluşturulan raporlar kayıt altına alınıp gerekli değerlendirmeler birimler tarafından yapılacak.

#4
Foto - İstanbul'da trafik kuralları yenilendi! Hız sınırında yeni uygulama

"2 DAKİKA İÇİN CANINIZI RİSKE ATMAYIN" Yapılan teknik analizler, hız sınırındaki bu düşüşün varış sürelerine etkisinin sanılanın aksine çok düşük olduğunu ortaya koydu. Yapılan hesaplamaya göre: 10 kilometrelik bir yolu 100 km/s hızla giden bir araç menzile 6 dakikada ulaşıyor.

#5
Foto - İstanbul'da trafik kuralları yenilendi! Hız sınırında yeni uygulama

Aynı yolu yeni sınır olan 70 km/s hızla giden araç ise 8 dakika 34 saniyede tamamlıyor.

#6
Foto - İstanbul'da trafik kuralları yenilendi! Hız sınırında yeni uygulama

Aradaki 2 dakika 34 saniyelik farkın, can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaya değmeyeceği vurgulanırken; hız sınırının 100’den 70’e çekilmesinin kaza riskini ve şiddetini devasa oranda azalttığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meksika’da kartel lideri öldürüldü: Dünya bu operasyonu konuşuyor!
Dünya

Meksika’da kartel lideri öldürüldü: Dünya bu operasyonu konuşuyor!

Meksika ordusu, "El Mencho" lakaplı uyuşturucu baronu Nemesio Oseguera'yı düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirdi. ABD'nin..
İmamoğlu’nun’VİP’ tutukluluğu sona erdi! Adalet yerini buldu
Gündem

İmamoğlu’nun’VİP’ tutukluluğu sona erdi! Adalet yerini buldu

Cezaevini siyasi şov merkezine çeviren Ekrem İmamoğlu’nun saltanatı, Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Akın Gürlek’in kararlı duruşuyla yerl..
İsrail ‘Dünyada bir ilk’ diyerek duyurdu: Türkiye'nin savaş makinesi hazır!
Dünya

İsrail ‘Dünyada bir ilk’ diyerek duyurdu: Türkiye'nin savaş makinesi hazır!

Savunma sanayiinde havada dengeleri tümden değiştiren Türkiye’nin hamlesi, Türkiye’nin savunma sanayisi yakından takip eden başta Yunanistan..
İran devrim muhafızları Lübnan’da kontrolü ele geçirdi
Gündem

İran devrim muhafızları Lübnan’da kontrolü ele geçirdi

Bölgede sular durulmazken, Siyonist İsrail ve ABD ile gerilimin tırmandığı bir süreçte dikkat çeken bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Suud..
Bir de ülke yönetmeye talip oluyorlar! CHP bir iftariyelik dağıtmayı bile beceremedi
Gündem

Bir de ülke yönetmeye talip oluyorlar! CHP bir iftariyelik dağıtmayı bile beceremedi

Hemen her işi ellerine yüzlerine bulaştıran CHP’li belediyelerin kendi kalelerinde bile sıradan basit bir iftar kumanyasını bile dağıtamamas..
Okulda öğrenciler "Hu der Allah"! ‘Dikkat’ seküler kesime tansiyon uyarısı
Gündem

Okulda öğrenciler "Hu der Allah"! ‘Dikkat’ seküler kesime tansiyon uyarısı

Celal Karatüre’nin Kabe’de hacılarla birlikte seslendirdiği ve kısa sürede gönüllere taht kuran "Kabe'de hacılar Hu der Allah" ilahisi, sosy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23