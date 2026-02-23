İstanbul'da trafik kuralları yenilendi! Hız sınırında yeni uygulama
İstanbul'da trafik kazalarının azaltılması, güvenli ulaşım gibi nedenlerle İETT ve Özel Halk Otobüsleri'nde hız sınırı azami 70 kilometre olduğu açıklandı.
İstanbulluların güvenli ulaşım sağlaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi hamlede bulundu. Toplu ulaşımda otobüs kazalarının artmasının ana sebebi olan hızlı araç kullanımının önüne geçmek için sistem kuruldu.
NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre bugünden itibaren İETT ve Özel Halk Otobüsleri, 70 km/s azami hıza ulaşabilecek. Yapılan sistem güncellemesiyle araçların hız verileri dijital ortamda takip edilecek ve anlık olarak izlenecek.
HIZ SINIRI AŞILIRSA NE OLUR? Hız sınırının aşılmasıyla birlikte sistem tarafından ilgili personel adına otomatik hız ihlal raporu oluşturulacak. Oluşturulan raporlar kayıt altına alınıp gerekli değerlendirmeler birimler tarafından yapılacak.
"2 DAKİKA İÇİN CANINIZI RİSKE ATMAYIN" Yapılan teknik analizler, hız sınırındaki bu düşüşün varış sürelerine etkisinin sanılanın aksine çok düşük olduğunu ortaya koydu. Yapılan hesaplamaya göre: 10 kilometrelik bir yolu 100 km/s hızla giden bir araç menzile 6 dakikada ulaşıyor.
Aynı yolu yeni sınır olan 70 km/s hızla giden araç ise 8 dakika 34 saniyede tamamlıyor.
Aradaki 2 dakika 34 saniyelik farkın, can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaya değmeyeceği vurgulanırken; hız sınırının 100’den 70’e çekilmesinin kaza riskini ve şiddetini devasa oranda azalttığı belirtildi.
