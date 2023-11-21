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Yaşam
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İstanbul’da sonbahar renkleri

2023-11-21 16:26:07
İstanbul’da sonbahar renkleri

FPV dron ile görüntülenen arboretum, İstanbulluları ağaçlar arasında doğa ile baş başa, sonbaharın güzelliğini seyre davet ediyor.

#1
Foto - İstanbul’da sonbahar renkleri

Sarıyer'deki Atatürk Arboretumu, sonbaharın renkleriyle de ziyaretçilerini ağırlıyor.

#2
Foto - İstanbul’da sonbahar renkleri

Her mevsim, İstanbul'un hareketliliğinden kaçmak ve doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri olan Atatürk Arboretumu, sonbaharda da ziyaret edilmeye devam ediliyor.

#3
Foto - İstanbul’da sonbahar renkleri

Sonbaharla birlikte, kızıl, yeşil ve sarı renklerin harmanlandığı, canlı bitki müzesi olarak da bilinen arboretum, sakinliğinin yanı sıra kuş sesleriyle de ziyaretçilerine güzel bir gün yaşatıyor.

#4
Foto - İstanbul’da sonbahar renkleri

Arboretumda dünyanın çeşitli yerlerinden getirilmiş binlerce bitki türünün sonbahar renklerine bürünmesi ve buradaki gölette yaşayan kuğular ile ördeklerin suda süzülmesi FPV dron ile görüntülendi.

#5
Foto - İstanbul’da sonbahar renkleri

Öğrencilerini arboretuma gezmeye getiren Beylerbeyi Lütfi Erçin Ortaokulunda öğretmen Mürşide Çelik, burayı çok beğendiklerini ve tam da vaktinde geldiklerini söyledi.

#6
Foto - İstanbul’da sonbahar renkleri

Okulun yedinci sınıf öğrencisi Ali Turgut Çiftçi, gezide doğayı tanıdıklarını, arboretumun sakin ve kafa dinlemek için güzel bir yer olduğunu anlattı.

#7
Foto - İstanbul’da sonbahar renkleri

Öğrenci Çınar Taha Yener de alanda oturma yerlerinin de olduğunu söyleyerek, herkese buraya gelmelerini önerdi.

#8
Foto - İstanbul’da sonbahar renkleri

Arkadaşıyla geziye gelen Hilal Yıldız, buradaki kazları ve kaplumbağaları beğendiğini belirtti.

#9
Foto - İstanbul’da sonbahar renkleri

Atatürk Arboretumu'nun insanların dinlenebileceği huzurlu bir yer olduğunu söyleyen Derin Evren, "Piknik yapılabilecek, arkadaşlarla oynanabilecek yerler. İnsanlar arkadaşlarıyla vakit geçirebilir." dedi.

#10
Foto - İstanbul’da sonbahar renkleri

#11
Foto - İstanbul’da sonbahar renkleri

#12
Foto - İstanbul’da sonbahar renkleri

#13
Foto - İstanbul’da sonbahar renkleri

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