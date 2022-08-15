2022-08-15 12:30:16 İstanbul'da sağanak su baskınlarına yol açtı
İstanbul genelinde yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı sokak ve işyerlerinde su baskınları oluştu.
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İstanbul genelinde yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı sokak ve işyerlerinde su baskınları oluştu.
Yenikapı alt geçidinde de su birikintisi meydana geldi.
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
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