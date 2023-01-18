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Türkiye
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İstanbul’da lodos etkili oluyor

2023-01-18 08:11:57
İstanbul’da lodos etkili oluyor

İstanbul Beşiktaş sahilinde lodos etkili oluyor.

#1
Foto - İstanbul’da lodos etkili oluyor

Lodos nedeniyle sahile dalgaların şiddetle vurduğu görüldü.

#2
Foto - İstanbul’da lodos etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da lodos uyarısında bulunmuştu.

#3
Foto - İstanbul’da lodos etkili oluyor

Sabah saatlerinden itibaren özellikle sahil kesimlerinde lodosun etkili olduğu görüldü.

#4
Foto - İstanbul’da lodos etkili oluyor

Şiddetli lodos Beşiktaş sahilinde de etkisini gösterdi. Beşiktaş sahilinde yer yer dev dalgaların kıyıya vurduğu görüldü.

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