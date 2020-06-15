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Hayat-Aktüel
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İstanbul'da korkutan manzara: Boğaz'a çamur aktı

2020-06-15 19:06:11
İstanbul'da korkutan manzara: Boğaz'a çamur aktı

İstanbul'da öğleden sonra etkili olan yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı.

#1
Foto - Çamurlu su nedeniyle rengi değişen İstanbul Boğaz'ı havadan fotoğraflandı.

Çamurlu su nedeniyle rengi değişen İstanbul Boğaz'ı havadan fotoğraflandı.

#2
Foto - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur, öğleden sonra Beykoz'da etkili oldu..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur, öğleden sonra Beykoz'da etkili oldu..

#3
Foto - Şiddetli yağmur nedeniyle Dedeoğlu deresindeki çamurlu su boğaza aktı.

Şiddetli yağmur nedeniyle Dedeoğlu deresindeki çamurlu su boğaza aktı.

#4
Foto - İstanbul Boğazı'nın bir kısmının rengi değişti.

İstanbul Boğazı'nın bir kısmının rengi değişti.

#5
Foto - Boğaza akan çamurlu su havadan da görüntülendi.

Boğaza akan çamurlu su havadan da görüntülendi.

#6
Foto - Balıkçılık yapan İsmail Gürbüz

Balıkçılık yapan İsmail Gürbüz "Yağmur sonrası çamur dereden geliyor. Denizin rengini değiştiriyor. Ne zaman yağmur yağsa burası böyle oluyor." diye konuştu.

#7
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

#8
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

#9
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

#10
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

#11
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

#12
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

#13
Foto - İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

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