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Hayat-Aktüel
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İstanbul'da kış lastiği denetimi

2023-02-04 18:09:54
İstanbul'da kış lastiği denetimi

İstanbul'da mevsim şartları ve beklenen kar yağışı dolayısıyla trafik ekipleri tarafından kış lastiği denetimi yapıldı.

#1
Foto - İstanbul'da kış lastiği denetimi

Ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği kullanma zorunluluğuna meteorolojinin kar yağışı uyarısı da eklenince Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler şehrin belirli noktalarında denetimlerini yoğunlaştırdı.

#2
Foto - İstanbul'da kış lastiği denetimi

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirler arası sefer yapan otobüsleri durduran ekipler, lastiklerin tiplerini ve basınçlarını kontrol etti. Takometreleri de inceleyen ekipler, şoförlerin çalışma çizelgesine uyup uymadığını da denetledi.

#3
Foto - İstanbul'da kış lastiği denetimi

Kadıköy Evlendirme Dairesi önünde oluşturulan kontrol noktasında da taksi ve yolcu minibüslerine yönelik kış lastiği denetimi yapıldı. Taksilerin çoğunlukla kış lastiği kullandıkları görüldü. Kış lastiği olmayan bazı minibüslerin sürücülerine para cezası kesildi.

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