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İstanbul'da güpegündüz iğrenç anlar

2020-11-29 13:01:16
İstanbul'da güpegündüz iğrenç anlar

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Sultangazi'den gelen ahlaksız görüntüler pes dedirtti.

#1
Foto - Corona virüse karşı etkin tedbirler alınmaya devam ederken, bazı vatandaşlar hastalığı umursamıyor.

Corona virüse karşı etkin tedbirler alınmaya devam ederken, bazı vatandaşlar hastalığı umursamıyor.

#2
Foto - İstanbul'da Sultangazi- Mahmutbey yolunu mesken tutan 3 kadının yoldan geçen araçlarla fuhuş pazarlığı yaptığı anlar görüntülendi.

İstanbul'da Sultangazi- Mahmutbey yolunu mesken tutan 3 kadının yoldan geçen araçlarla fuhuş pazarlığı yaptığı anlar görüntülendi.

#3
Foto - Görüntülerde yol kenarında bekleyen bir kadın, kendisiyle ilgilenen bir erkekle konuştuktan sonra kişinin aracına binerek uzaklaşıyor.

Görüntülerde yol kenarında bekleyen bir kadın, kendisiyle ilgilenen bir erkekle konuştuktan sonra kişinin aracına binerek uzaklaşıyor.

#4
Foto - Kadın kısa bir süre sonra bindiği araç sürücüsü tarafından arkadaşlarının yanına bırakılıyor.

Kadın kısa bir süre sonra bindiği araç sürücüsü tarafından arkadaşlarının yanına bırakılıyor.

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