2020-11-29 13:01:16 İstanbul'da güpegündüz iğrenç anlar
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Sultangazi'den gelen ahlaksız görüntüler pes dedirtti.
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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Sultangazi'den gelen ahlaksız görüntüler pes dedirtti.
Corona virüse karşı etkin tedbirler alınmaya devam ederken, bazı vatandaşlar hastalığı umursamıyor.
İstanbul'da Sultangazi- Mahmutbey yolunu mesken tutan 3 kadının yoldan geçen araçlarla fuhuş pazarlığı yaptığı anlar görüntülendi.
Görüntülerde yol kenarında bekleyen bir kadın, kendisiyle ilgilenen bir erkekle konuştuktan sonra kişinin aracına binerek uzaklaşıyor.
Kadın kısa bir süre sonra bindiği araç sürücüsü tarafından arkadaşlarının yanına bırakılıyor.
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