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İstanbul’da gözlemlenen dolunay görenleri mest etti

2021-07-23 07:55:44
İstanbul’da gözlemlenen dolunay görenleri mest etti

İstanbul’da dün gece ortaya çıkan dolunay görenleri mest etti.

#1
Foto - İstanbul’un en güzel yerlerinden çekilmiş fotoğraflarla gözlemlenen kırmızı dolunay böyle görüntülendi.

İstanbul’un en güzel yerlerinden çekilmiş fotoğraflarla gözlemlenen kırmızı dolunay böyle görüntülendi.

#2
Foto - Normal görüntüsünden ve renginden farklı olarak göğe yükselen dolunay vatandaşların ilgisini çekti.

Normal görüntüsünden ve renginden farklı olarak göğe yükselen dolunay vatandaşların ilgisini çekti.

#3
Foto - İşte dolunay manzaraları...

İşte dolunay manzaraları...

#4
Foto - İşte dolunay manzaraları...

İşte dolunay manzaraları...

#5
Foto - İşte dolunay manzaraları...

İşte dolunay manzaraları...

#6
Foto - İşte dolunay manzaraları...

İşte dolunay manzaraları...

#7
Foto - İşte dolunay manzaraları...

İşte dolunay manzaraları...

#8
Foto - İşte dolunay manzaraları...

İşte dolunay manzaraları...

#9
Foto - İşte dolunay manzaraları...

İşte dolunay manzaraları...

#10
Foto - İşte dolunay manzaraları...

İşte dolunay manzaraları...

#11
Foto - İşte dolunay manzaraları...

İşte dolunay manzaraları...

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