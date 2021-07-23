2021-07-23 07:55:44 İstanbul’da gözlemlenen dolunay görenleri mest etti
İstanbul’da dün gece ortaya çıkan dolunay görenleri mest etti.
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İstanbul’da dün gece ortaya çıkan dolunay görenleri mest etti.
İstanbul’un en güzel yerlerinden çekilmiş fotoğraflarla gözlemlenen kırmızı dolunay böyle görüntülendi.
Normal görüntüsünden ve renginden farklı olarak göğe yükselen dolunay vatandaşların ilgisini çekti.
İşte dolunay manzaraları...
İşte dolunay manzaraları...
İşte dolunay manzaraları...
İşte dolunay manzaraları...
İşte dolunay manzaraları...
İşte dolunay manzaraları...
İşte dolunay manzaraları...
İşte dolunay manzaraları...
İşte dolunay manzaraları...
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