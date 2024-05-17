  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Doğa
5
İstanbul'da gökyüzüne bakan bir daha baktı!

2024-05-17 23:25:46
İstanbul'da gökyüzüne bakan bir daha baktı!

İstanbul'da gökyüzünü saran parçalı bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

#1
Foto - İstanbul'da gökyüzüne bakan bir daha baktı!

Son günlerde İstanbul'da gökyüzünü kaplayan parçalı bulutlar fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

#2
Foto - İstanbul'da gökyüzüne bakan bir daha baktı!

Adeta gökyüzünde bir tablo gibi duran bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

#3
Foto - İstanbul'da gökyüzüne bakan bir daha baktı!

Gökyüzündeki bu görsel şöleni vatandaşlar dakikalarca izleyip cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

#4
Foto - İstanbul'da gökyüzüne bakan bir daha baktı!

İstanbul'da hayran bırakan manzara

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
42 yıl ceza almasına bakmayın! Kobani canisi Demirtaş kaç yıl yatacak?
Gündem

42 yıl ceza almasına bakmayın! Kobani canisi Demirtaş kaç yıl yatacak?

Yaklaşık 50 kişinin katledilmesinden sorumlu olan PKK’lı azmettirici Selahattin Demirtaş’ın aldığı hapis cezası hakkında yazarımız Ali Karah..
Ne altın ne dolar! Mert Başaran vatandaşı 5 yılda zengin edecek formülü açıkladı
Ekonomi

Ne altın ne dolar! Mert Başaran vatandaşı 5 yılda zengin edecek formülü açıkladı

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, altın, dolar ve borsa yerine vatandaşı zengin edecek yatırım aracını açıkladı.
Açlık edebiyatı yapanlarda keyifler yerinde!
Siyaset

Açlık edebiyatı yapanlarda keyifler yerinde!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da düzenlenecek olan 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları’nın imza töreni için dün gittiği İtalya’nın başkent..
Neler oluyor böyle? 102 İHA peş peşe düşürüldü

Neler oluyor böyle? 102 İHA peş peşe düşürüldü
Tayvan’da film gibi olay: Belgeyi alıp meclisten kaçtı
Dünya

Tayvan’da film gibi olay: Belgeyi alıp meclisten kaçtı

Tayvan Parlamentosu’nda tasarının geçmesini istemeyen vekilin hareketi izleyenleri güldürdü.
Vicdanlar yaralı! Cuntacılar yaşlı da Sivas Mazlumları yaşlı değil mi!
Gündem

Vicdanlar yaralı! Cuntacılar yaşlı da Sivas Mazlumları yaşlı değil mi!

28 Şubat’ta Müslümanlara kan kusturan Çevik Bir, Çetin Doğan gibi darbeciler, Resmi Gazete kararıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından affedi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23