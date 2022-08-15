2022-08-15 14:34:43 İstanbul'da ev ve iş yerlerini su bastı!
İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Avcılar’da, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, evin bahçe duvarı yıkıldı.
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İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Avcılar’da, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, evin bahçe duvarı yıkıldı.
Öte yandan yağış nedeniyle çöken yolda İBB aracı mahsur kaldı.
Olay yerine itfaiye ekipleri sev edilirken, mahsur kalan araç kurtarıldı. Daha sonra ekipler su tahliyesi için çalışma başlattı.
Bazı evlerde de su baskınları oluşurken, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Suyun bastığı evin bahçe duvarı yağış nedeniyle yıkıldı. Kimsenin o sırada bahçede olmaması faciayı önledi.
Yol çökmesi ile ilgili konuşan Bedri Altun isimli vatandaş, olayı, “Yağmur yağınca göçük oldu. Burayı kazmışlar, herhalde sonradan yapacaklardı. Araç düşmüş içine araba çekildi.” diye anlattı.
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