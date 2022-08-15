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Aktüel
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İstanbul'da ev ve iş yerlerini su bastı!

2022-08-15 14:34:43
İstanbul'da ev ve iş yerlerini su bastı!

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Avcılar’da, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, evin bahçe duvarı yıkıldı.

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Foto - İstanbul'da ev ve iş yerlerini su bastı!

Öte yandan yağış nedeniyle çöken yolda İBB aracı mahsur kaldı.

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Foto - İstanbul'da ev ve iş yerlerini su bastı!

Olay yerine itfaiye ekipleri sev edilirken, mahsur kalan araç kurtarıldı. Daha sonra ekipler su tahliyesi için çalışma başlattı.

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Foto - İstanbul'da ev ve iş yerlerini su bastı!

Bazı evlerde de su baskınları oluşurken, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Suyun bastığı evin bahçe duvarı yağış nedeniyle yıkıldı. Kimsenin o sırada bahçede olmaması faciayı önledi.

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Foto - İstanbul'da ev ve iş yerlerini su bastı!

Yol çökmesi ile ilgili konuşan Bedri Altun isimli vatandaş, olayı, “Yağmur yağınca göçük oldu. Burayı kazmışlar, herhalde sonradan yapacaklardı. Araç düşmüş içine araba çekildi.” diye anlattı.

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