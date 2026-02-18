Bu hatayı sakın ama sakın yapmayın! Emekliliğiniz tam 10 yıl gecikebilir

Erdursun sigortalının bu başlangıca göre 47 yaşında ve 5.450 günle emekli olma hakkı olduğunu belirtti. Primleri tamamlanmış olsaydı 2019 yılında emekli olabileceğini ifade etti. 2.835 günü bulunan sigortalının iki çocuk için doğum borçlanması yapması halinde yaklaşık 507 bin TL ödemesi gerektiğini söyleyen Özgür Erdursun açıklamasına şöyle devam etti: "İki yıl erken emeklilik için ödenecek bu tutarın, elde edilecek yaklaşık 480 bin TL’lik maaş avantajından daha yüksek. Bu nedenle doğum borçlanmasını önermiyorum."