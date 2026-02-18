Bu hatayı sakın ama sakın yapmayın! Emekliliğiniz tam 10 yıl gecikebilir

Erdursun, sıkça karıştırılan “25 yıllık sigortalılık süresi”ni de anlattı. 25 yıllık sigortalılık süresinin aralıksız prim ödemek anlamına gelmediğini ifade eden Erdursun, bunun ilk sigorta başlangıcından itibaren geçmesi gereken süre olduğunu duyurdu. Erdursun, 25 yıl kesintisiz prim ödemenin 9.000 güne karşılık geldiğini belirtti. Özgür Erdursun, şirket ortaklığı bulunan sigortalılar için Bağkur statüsünün belirleyici olduğunu vurguladı. Erdursun, son 2.520 günün 1.261 gününden fazlasının Bağkur kapsamında olması durumunda emeklilik şartlarının 4A’dan çıkıp Bağkur’a döneceğini belirtti. Erdursun, bunun da 9.000 gün prim şartı anlamına geldiğini söyledi.