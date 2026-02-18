Bu destek dizileri uçurur! Bakan Ersoy duyurdu: Bölüm başına 100 bin dolar!

TÜRKİYE TURİZMDE DÜNYANIN 4’ÜNCÜ BÜYÜK ÜLKESİ Ersoy, 65 milyar 231 milyon dolar turizm geliri ve 64 milyon ziyaretçi sayısıyla Türkiye’yi bugün gelir miktarıyla dünyanın 7’nci, ağırladığı ziyaretçi sayısıyla ise dünyanın 4’üncü büyük turizm ülkesi konumuna getirdiklerini belirterek, “Bu rakamları her yıl daha da yukarıya taşımak için çalışıyor, bunu yaparken özgün ve farklı enstrümanları kullanarak projeler üretmeye özen gösteriyoruz. Bugün de bu bakış açısıyla dizilerimizi yeni nesil tanıtım vizyonumuzun lokomotifi yapıyoruz. Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan, en az üç kıtada ve 10 ülkede yayınlanan dizilerimize Sinema Genel Müdürlüğümüz ve TGA aracılığıyla destek vereceğiz. Bu kararı vakit kaybetmeden, bu yıl itibarıyla uygulamaya başlıyoruz. Ancak bu destekten yararlanmak için belirlediğimiz kriterlerin mutlaka karşılanması gerekiyor. Türkiye’nin tanıtımına yapılan katkı, Türkçenin tanıtımına ve yaygınlaşmasına sağlanan katkı, dizilerin ihraç edildiği ülkelerin Türk turizmindeki hedef ülkeler arasında yer alıp almadığı ile ihraç edilen ülke sayısı, toplam satış tutarı, reyting ve izlenme verileri gibi hususları dikkate alacak, desteklerimizi bu doğrultuda vereceğiz.” dedi.