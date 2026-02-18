Bu destek dizileri uçurur! Bakan Ersoy duyurdu: Bölüm başına 100 bin dolar!

  • İSTANBUL
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk dizilerine yönelik yeni destek modelini açıkladı. Dizilere bölüm başına 100 bin dolar verilecek. Yaklaşık 170 ülkede bir milyara yakın izleyiciye ulaşan sektörün artık tanıtım ve turizm stratejisinin lokomotifi olacağını belirten Ersoy, dizilere bölüm başına 100 bin dolar karşılığı Türk lirasına kadar destek sağlanacağını duyurdu.

TÜRK DİZİLERİ 170 ÜLKEDE BİR MİLYAR İNSANA ULAŞIYOR: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında Türk dizilerinin yakaladığı başarı sayesinde Türkiye’nin dünyanın en çok dizi ihraç eden ülkeleri arasında yer aldığını belirterek Türk dizilerini tanıtım ve turizm stratejisinin merkezine alan yeni vizyonlarını ve bu doğrultuda atmayı planladıkları adımları kamuoyuna açıkladı. Dizi sektörünün yaklaşık 170 ülkede bir milyara yakın insana ulaştığını dile getiren Ersoy, Türkiye’nin satış ve ihracat gücü açısından dünyanın en büyük üç televizyon endüstrisinden biri haline geldiğini söyledi.

1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT! Sektörün 1 milyar doları aşan ihracat geliriyle tarihi bir eşiği geride bıraktığını belirten Ersoy, Türk dizilerinin aynı zamanda dünyanın en büyük Türkçe kursu niteliği taşıdığını ifade ederek şöyle konuştu: “Binlerce kilometre uzaktaki farklı kültürlerden insanların Türkçe kelimeler kullanması, Türkçe öğrenmeye çalışması, çocuklarına Türkçe isimler vermesi, dizilerimizi izleyenlerin ülkemize gelmek istemesi bu sektörün ne denli derin ve kalıcı etkiler oluşturabildiğinin göstergesidir. Bu denli hızlı büyüyen, ihracat rekorları kıran ve küresel ölçekte etki alanını her geçen gün genişleten böylesi bir sektörün eski kalıplar içinde değerlendirilmesi doğru olmaz. Bunlardan sıyrılmamız; kültür ve turizm sahasında ülkemize bugünden bile daha fazla fayda sunmasını sağlayacak adımları atmamız gerekiyor. İnsanlar bir hikâyenin parçası olmak, bir duyguyu yerinde deneyimlemek istiyor. Elimizdeki veriler ve küresel örnekler de “ekran turizmi” kavramının geçici bir trendden öte, ülkelerin yumuşak güç unsuru olarak kullandığı devasa bir stratejik alana dönüştüğünü gösteriyor.”

TÜRK DİZİLERİNE 100 BİN DOLARA KADAR DESTEK: Yeni destek modeline ilişkin ayrıntıları paylaşan Ersoy, Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayan ve belirlenen kriterleri karşılayan dizilerin her bölümü için Bakanlık ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) olarak toplamda 100 bin dolar karşılığı Türk lirasına kadar destek verileceğini açıkladı. Türkiye’de dizilerin ortalama 120 dakika olarak yayınlandığını, ancak yurt dışına 40–45 dakikalık bölümler halinde ihraç edildiğini hatırlatan Ersoy, destek hesaplamasında yurt içindeki yayın süresinin esas alınacağını belirterek, bu çerçevede yurt dışında yayınlanan her bir bölüm için maksimum 33 bin dolar karşılığı Türk lirası destek anlamına geldiğinin altını çizdi.

MEKANLARLA İLGİLİ SÜREÇLER HIZLANDIRILACAK: Bakanlığın ayrıca çekim mekânlarıyla ilgili bürokratik süreçlerin hızlandırılması ve Bakanlığa bağlı alanların ücretsiz tahsisi gibi kolaylıklar sağlayacağını belirten Ersoy, sektörün daha güçlü üretim yapabilmesi için desteklerin genişletileceğini kaydetti.

TÜRKİYE TURİZMDE DÜNYANIN 4’ÜNCÜ BÜYÜK ÜLKESİ Ersoy, 65 milyar 231 milyon dolar turizm geliri ve 64 milyon ziyaretçi sayısıyla Türkiye’yi bugün gelir miktarıyla dünyanın 7’nci, ağırladığı ziyaretçi sayısıyla ise dünyanın 4’üncü büyük turizm ülkesi konumuna getirdiklerini belirterek, “Bu rakamları her yıl daha da yukarıya taşımak için çalışıyor, bunu yaparken özgün ve farklı enstrümanları kullanarak projeler üretmeye özen gösteriyoruz. Bugün de bu bakış açısıyla dizilerimizi yeni nesil tanıtım vizyonumuzun lokomotifi yapıyoruz. Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan, en az üç kıtada ve 10 ülkede yayınlanan dizilerimize Sinema Genel Müdürlüğümüz ve TGA aracılığıyla destek vereceğiz. Bu kararı vakit kaybetmeden, bu yıl itibarıyla uygulamaya başlıyoruz. Ancak bu destekten yararlanmak için belirlediğimiz kriterlerin mutlaka karşılanması gerekiyor. Türkiye’nin tanıtımına yapılan katkı, Türkçenin tanıtımına ve yaygınlaşmasına sağlanan katkı, dizilerin ihraç edildiği ülkelerin Türk turizmindeki hedef ülkeler arasında yer alıp almadığı ile ihraç edilen ülke sayısı, toplam satış tutarı, reyting ve izlenme verileri gibi hususları dikkate alacak, desteklerimizi bu doğrultuda vereceğiz.” dedi.

