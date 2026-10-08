İstanbul'a 280 km mesafede beyaz petrol bombası: Nefesler tutuldu, yerin altına iniliyor
Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken İstanbul'a yakın olan bir ilimizde beyaz petrol için harekete geçildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken İstanbul'a yakın olan bir ilimizde beyaz petrol için harekete geçildi.
Metalsu Jeotermal Madencilik Tic. A.Ş. tarafından Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Karakaya Mahallesi Civarı, İR.10/0009 Ruhsat Numaralı sahada toplam 923,5 hektar üzerinde jeotermal kaynak arama ve çıkartma faaliyeti yürütülmesi planlanıyor.
60 milyon lira değerindeki proje kapsamında iki farklı noktada sondaj çalışması yapılması planlanıyor. Belirlenen sondaj noktaları mera ve tarım alanında kalıyor. Bu nedenle çalışmalara başlanmadan önce gerekli izinler alınacak.
Sondaj çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülmeyecek. Bir noktadaki sondaj işlemi tamamlandıktan sonra, sondaj makinesi ve diğer ekipmanlar sökülerek başka bir kuyuda faaliyete devam edecek.
Proje kapsamında sondaj açma faaliyeti için rotary (dönerek çalışan) sondaj sistemi kullanılması öngörülüyor.
Sondaj faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından işletme aşamasına geçilecek. Kaynak: ENERJİ GÜNLÜĞÜ
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