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Koç Holding yapamayıp ülkeyi ayağa kaldırdı: Baykar'ın ortağı 'verin biz yaparız' teklifiyle masaya geldi İstanbul'a 280 km mesafede beyaz petrol bombası: Nefesler tutuldu, yerin altına iniliyor İsmail Hakkı Pekin 'Bunu kimse inkar etmesin' dedi: Aliyev'in asıl amacını Türkiye'ye açıkladı Fransız isimden SAMP/T için olay Türkiye sözleri: İki yıl önce bunu söyleseler asla ihtimal vermezdim Emekli amiralden önemli uyarı: Türkiye bu uçakları almamalı, Kaan'ı etkileyebilir Cihat Yaycı, Yunanistan'ın Türkiye'ye nasıl diz çökeceğini açıkladı: Ankara istese zayiat vermeden bunu yapar Süper Lig ekibinin başkanı Jumbo'ya ortak oldu: İsmini duyan herkes şaşıracak Balıkçılardan palamut için görülmemiş isyan: Çok ucuzladı, yasak getirilsin
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İstanbul'a 280 km mesafede beyaz petrol bombası: Nefesler tutuldu, yerin altına iniliyor

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İstanbul'a 280 km mesafede beyaz petrol bombası: Nefesler tutuldu, yerin altına iniliyor

Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken İstanbul'a yakın olan bir ilimizde beyaz petrol için harekete geçildi.

#1
Foto - İstanbul'a 280 km mesafede beyaz petrol bombası: Nefesler tutuldu, yerin altına iniliyor

Metalsu Jeotermal Madencilik Tic. A.Ş. tarafından Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Karakaya Mahallesi Civarı, İR.10/0009 Ruhsat Numaralı sahada toplam 923,5 hektar üzerinde jeotermal kaynak arama ve çıkartma faaliyeti yürütülmesi planlanıyor.  

#2
Foto - İstanbul'a 280 km mesafede beyaz petrol bombası: Nefesler tutuldu, yerin altına iniliyor

60 milyon lira değerindeki proje kapsamında iki farklı noktada sondaj çalışması yapılması planlanıyor. Belirlenen sondaj noktaları mera ve tarım alanında kalıyor. Bu nedenle çalışmalara başlanmadan önce gerekli izinler alınacak.

#3
Foto - İstanbul'a 280 km mesafede beyaz petrol bombası: Nefesler tutuldu, yerin altına iniliyor

Sondaj çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülmeyecek. Bir noktadaki sondaj işlemi tamamlandıktan sonra, sondaj makinesi ve diğer ekipmanlar sökülerek başka bir kuyuda faaliyete devam edecek.

#4
Foto - İstanbul'a 280 km mesafede beyaz petrol bombası: Nefesler tutuldu, yerin altına iniliyor

Proje kapsamında sondaj açma faaliyeti için rotary (dönerek çalışan) sondaj sistemi kullanılması öngörülüyor. 

#5
Foto - İstanbul'a 280 km mesafede beyaz petrol bombası: Nefesler tutuldu, yerin altına iniliyor

Sondaj faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından işletme aşamasına geçilecek. Kaynak: ENERJİ GÜNLÜĞÜ

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