İstanbul yeni metrosuna kavuşuyor: Bakan Uraloğlu tarih verdi

"PROJELERİMİZ BİTTİĞİNDE BU RAKAM 395 KİLOMETREYE YÜKSELECEK" Daha önceden de İstanbul'da Marmaray, Levent-Hisarüstü Metro Hattı, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve Başakşehir-Çam Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı olmak üzere yapımını tamamlayıp İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz metro hattı uzunluğu yaklaşık 130 kilometrenin üstündeydi. Şu an İstanbul'un raylı sistem ağı yaklaşık 339 kilometre ve yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 395 kilometreye yükselecek. Yani Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, İstanbul raylı sistem ağının yaklaşık yarısını biz kazandırmış oluyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur ve çalışmalarımıza devam edeceğiz." "(YEREL SEÇİMLER) BU SEÇİM HEM İSTANBUL'UN HEM DE TÜRKİYE'NİN İSTİKBALİNE YÖN VERECEK" Bakanlık olarak yaptıkları çalışma ve analizlerin İstanbul'un metro ağının ilk aşamada 500 kilometre omurga hattına ve ardından toplamda 1.100 kilometre metro hattına sahip olması gerektiğine işaret ettiğini bildiren Uraloğlu, "Kısaca, İstanbul'un her köşesine raylı sistemi getirmemiz lazım. Hepimiz sorumluluk alanımızda elimizi taşın altına koymalıyız. Hizmet odaklı olmalıyız. Herkes üzerine düşen görevi yapmalı. Şimdi önümüzde yaklaşmakta olan 2024 yerel seçimleri var. Her ne kadar sadece bir yerel seçim gibi düşünülse de bu seçim, hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin istikbaline yön verecek. Her zaman dile getirdiğimiz üzere merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin kolektif çalışması çok önemli. AK Parti hükumetleri olarak biz her zaman hizmetten ve eser siyasetinden yana olduk. Bizler Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek adımları atmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. 'HÜKUMETLERİMİZİN İSTANBUL'DAKİ HİZMET SÜRECİ BİTMEDİ, ARTARAK DA DEVAM EDECEK' Bakan Uraloğlu, İstanbul'a hizmet sürecinin artarak devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükumetlerimizin İstanbul'daki hizmet süreci bitmedi, artarak da devam ediyor. İstanbul için ne yapsak, İstanbullular için ne hizmet götürsek, yeridir, yerindedir. Kimsenin şüphesi olmasın ki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, İstanbul içerisinde araç trafiğinin yoğunlaşmasını engellemek adına Kazlıçeşme-Sirkeci Projesi gibi çevreye duyarlı modern ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için yeni yatırım ve teşviklerimize devam edeceğiz. İstanbulluların ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağına tesis edene kadar durmayacağız, çalışacağız." Uraloğlu, projenin yapım çalışmalarını başarıyla yürüten ve trenleri test aşamasına getiren yüklenici firmaya, Bakanlık çalışanlarına ve önceki Bakan Adil Karaismailoğlu'na teşekkür ederek sözlerini tamamladı. Öte yandan, Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından tören katılımcıları ve gazetecilerle Yedikule'den Sirkeci'ye hareket eden trenle söz konusu projenin test sürüşüne katıldı.