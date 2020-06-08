İstanbul liseleri LGS yüzdelik dilimleri 2020

Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayından bu yana okullar kapatılı. Eğitim TRT EBA TV üzerinden uzaktan eğitim olarak gerçekleştirildi. 8. Sınıf öğrencilerinin gireceği LGS 2020 öncesi geri sayım devam ediyor. İyi bir liseye girmenin hayalini kuran öğrenciler özellikle de İstanbul lise taban puanlarını merak ediyor. 2020 LGS sınavı 20 Haziran’da yapılacak. LGS sınavı ile Anadolu, Fen, İmam Hatip, Mesleki ve teknik Anadolu lisesine gidecek olan öğrenciler özellikle de İstanbul lise 2020 taban puanlarını araştırmaya devam ediyor. Peki İstanbul LGS yüzdelik dilimleri 2020 nedir? İşte İstanbul liseleri yüzdelik dilimleri, LGS taban puanları kontenjanları.