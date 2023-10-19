İstanbul haykırdı: 'Siyonist elçilik kapatılsın!'

Muştu Gençlik adına sözü alan gazeteci-yazar Adem Özköse Nisa Suresi 75-76. ayetleri hatırlatırken Gazze’de katliama karşı sessiz kalınmasının Müslümanlar ve insani duygulara sahip olan herkes için kabul edilemez olduğunu belirtti. Kaynak: "Siyonist elçilik kapatılsın!" “Rabbimiz şöyle buyuruyor:Size ne oldu da Allah yolunda ve ‘Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla!’ diyen çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz? İman edenler Allah yolunda savaşırlar, inanmayanlar ise bâtıl dava uğrunda savaşırlar.Kardeşler hastaneleri, okulları, küçücük çocukları bombalayan bir rejimle karşı karşıyayız. Bugün susma günü değil direniş ve cihad günüdür! İnsanlar öldürülürken hiçbir şey olmuyormuş gibi hareket etmenin kabul edilebilir tarafı yoktur. Herkes elinden gelenin tümünü ortaya koyarak işgal ve katliama karşı direniş ruhunu yükseltmek zorundadır!” Kaynak: "Siyonist elçilik kapatılsın!"