İstanbul Havalimanı'ndan tarihi başarı: Küresel havacılığa damga vurdu!
Küresel havacılık analiz firası Cirium'a göre yılın en dakik havalimanı İstanbul Havalimanı oldu.
İstanbul Havalimanı (IST), 2025 yılında sergilediği üstün performans ve güvenilirlik sayesinde Platin Ödül'ün sahibi oldu. Yıllık 84 milyondan fazla yolcuya ve 330 destinasyona hizmet veren mega merkez, Nisan 2025'te Avrupa'da bir ilki gerçekleştirerek üçlü bağımsız pist operasyonlarına başlamıştı.
Bu adım, kapasiteyi saatte 120 hareketten 148 harekete çıkardı. Cirium, İstanbul Havalimanı'nın büyüklük ve karmaşıklığı istikrarla yönetebildiğini vurguladı.
KÜRESEL ÖLÇEKTE EN İYİ PERFORMANS GÖSTEREN HAVALİMANLARI Zamanında kalkış ve varış oranlarına (OTP) göre farklı kategorilerde öne çıkan diğer havalimanları şunlar oldu:
Büyük Havalimanları: Şili'deki Santiago Arturo Merino Benitez Uluslararası Havalimanı (yüzde 87,04).
Orta Ölçekli Havalimanları: Panama Tocumen Uluslararası Havalimanı (yüzde 93,34).
Küçük Havalimanları: Ekvador'daki Guayaquil Jose Joaquin de Olmedo Uluslararası Havalimanı (yüzde 91,47).
HAVA YOLLARINDA LİDER QATAR AİRWAYS Havacılık dünyasının prestijli ödüllerini toplayan Qatar Airways, 2025 yılında yüzde 84,42'lik dakiklik oranıyla Platin Ödül alan hava yolu oldu.
Şirket, jeopolitik kısıtlamalar ve uçak mevcudiyeti sorunlarına rağmen operasyonel verileri en iyi şekilde kullanarak yolcularını hedeflerine ulaştırmayı başardı./ kaynak: TGRT HABER
