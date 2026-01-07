  • İSTANBUL
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
İstanbul Havalimanı'ndan tarihi başarı: Küresel havacılığa damga vurdu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul Havalimanı'ndan tarihi başarı: Küresel havacılığa damga vurdu!

Küresel havacılık analiz firası Cirium'a göre yılın en dakik havalimanı İstanbul Havalimanı oldu.

#1
Foto - İstanbul Havalimanı'ndan tarihi başarı: Küresel havacılığa damga vurdu!

İstanbul Havalimanı (IST), 2025 yılında sergilediği üstün performans ve güvenilirlik sayesinde Platin Ödül'ün sahibi oldu. Yıllık 84 milyondan fazla yolcuya ve 330 destinasyona hizmet veren mega merkez, Nisan 2025'te Avrupa'da bir ilki gerçekleştirerek üçlü bağımsız pist operasyonlarına başlamıştı.

#2
Foto - İstanbul Havalimanı'ndan tarihi başarı: Küresel havacılığa damga vurdu!

Bu adım, kapasiteyi saatte 120 hareketten 148 harekete çıkardı. Cirium, İstanbul Havalimanı'nın büyüklük ve karmaşıklığı istikrarla yönetebildiğini vurguladı.

#3
Foto - İstanbul Havalimanı'ndan tarihi başarı: Küresel havacılığa damga vurdu!

KÜRESEL ÖLÇEKTE EN İYİ PERFORMANS GÖSTEREN HAVALİMANLARI Zamanında kalkış ve varış oranlarına (OTP) göre farklı kategorilerde öne çıkan diğer havalimanları şunlar oldu:

#4
Foto - İstanbul Havalimanı'ndan tarihi başarı: Küresel havacılığa damga vurdu!

Büyük Havalimanları: Şili'deki Santiago Arturo Merino Benitez Uluslararası Havalimanı (yüzde 87,04).

#5
Foto - İstanbul Havalimanı'ndan tarihi başarı: Küresel havacılığa damga vurdu!

Orta Ölçekli Havalimanları: Panama Tocumen Uluslararası Havalimanı (yüzde 93,34).

#6
Foto - İstanbul Havalimanı'ndan tarihi başarı: Küresel havacılığa damga vurdu!

Küçük Havalimanları: Ekvador'daki Guayaquil Jose Joaquin de Olmedo Uluslararası Havalimanı (yüzde 91,47).

#7
Foto - İstanbul Havalimanı'ndan tarihi başarı: Küresel havacılığa damga vurdu!

HAVA YOLLARINDA LİDER QATAR AİRWAYS Havacılık dünyasının prestijli ödüllerini toplayan Qatar Airways, 2025 yılında yüzde 84,42'lik dakiklik oranıyla Platin Ödül alan hava yolu oldu.

#8
Foto - İstanbul Havalimanı'ndan tarihi başarı: Küresel havacılığa damga vurdu!

Şirket, jeopolitik kısıtlamalar ve uçak mevcudiyeti sorunlarına rağmen operasyonel verileri en iyi şekilde kullanarak yolcularını hedeflerine ulaştırmayı başardı./ kaynak: TGRT HABER

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

olumsuz tarafları var tabii ki.. ancak hadi gelin zavallı chp tutsaklarının ifadelerini hatırlayalım... neydi. orası kuzey rüzgarlarının alanıydı, iniş mümkün değildi... orası kuşların bilmem nesiydi... olmazdı... orası dolguydu, stabil bir zemin mümkün değildi... ya tamam bir cahillik ettiniz, bunlara kandınız da... insan bir çıkar kurum olarak özür diler. bir başka chp zavallılığı togg... kemal abi ne dedi... yok öyle bir şey, hükümet, reis kandırıyor sizi dedi... tamam bir cahillik yaptı, veya üçkağıt... neyse. çık o çıkmıyorsa chp kurum olarak bir özür dilemeli türk halkından... başka bir hikaye yine siha.larımız... chp değil başkanı, kapıcısı bile oyuncak, maket, yalan falan dedi... noldu? ha noldu paşinyan????? bizim memleketin en büyük talihsizliği chp değil de kimdir?????? ya, özür, özür, özür, özür, özür dileyin... yakında yeni bir özür ihtiyacı da ekosistem olacak ama öyle böyle değil.... mantık jöntürklerden beri hiç değişmemiş... gavur ne yaparsa iyidir, biz ne yaparsak kötüdür...
TÜM YORUMLARA GİT
