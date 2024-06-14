İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu

İstanbul Havalimanı'ndan bin 608 sefer yapılacak Okulların kapanması ve bayram tatili nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı'nda uçuş ve yolcu trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Havalimanı'ndan bin 608 uçuş gerçekleşmesi ve 262 bin 878 yolcuya hizmet verilmesi planlanıyor. İstanbul'daki bir diğer havalimanı olan Sabiha Gökçen de ise toplam 743 sefer yapılması ve bu seferlerde yaklaşık 130 bin yolcunun seyahat etmesi bekleniyor. Havayolu şirketleri ek seferler koydu Kurban bayramı tatili dolayısıyla Pegasus Havayolları, 14-24 Haziran tarihleri arasında 97 ek sefer planladı. Söz konusu tarihler arasında planlanan ek seferlerin 64 iç hat, Kıbrıs'a 28, İtalya'ya 4 ve Kuveyt tek ek sefer düzenlenecek.