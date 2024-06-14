2024-06-14 13:50:43 İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu
9 günlük bayram tatilini il dışında geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturmaya başladı. İstanbul Havalimanı'ndan bugün için bin 608 sefer düzenleneceği belirtilirken 262 bin 878 yolcu bu seferlerde seyahat etmiş olacak. Kurban Bayramına sayılı günler kala, 2023- 2024 eğitim öğretimin yılının da sona ermesiyle birlikte 9 günlük bayram tatilini İstanbul dışında değerlendirmek isteyenlerin tatil yolculukları başladı. Öğle saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluk nedeniyle terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktalarında kuyruk oluştu. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ekipleri giriş kapıları ve X-ray kontrol cihazlarını açık tutarak yolcuların herhangi bir aksaklık yaşamadan daha hızlı geçişini sağlıyor.