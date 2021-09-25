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Hayat-Aktüel
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İstanbul Havalimanı yine zirvede

2021-09-25 15:31:37
İstanbul Havalimanı yine zirvede

Avrupa’nın en yoğun havalimanı belli oldu. İstanbul Havalimanı yine zirveye adını yazdırdı.

#1
Foto - Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı’nın 2021 yılı 7 aylık yolcu sayı verilerine göre Avrupa’nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı, bu süreçte 16 milyon 292 bin 907 yolcuya hizmet verdi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı’nın 2021 yılı 7 aylık yolcu sayı verilerine göre Avrupa’nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı, bu süreçte 16 milyon 292 bin 907 yolcuya hizmet verdi.

#2
Foto - Sabiha Gökçen Havalimanı yaklaşık 12 milyon yolcusuyla Listede dördüncü sırada yer alırken, Antalya Havalimanı ise 8 milyonu aşkın yolcusuyla ilk 10'a girdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı yaklaşık 12 milyon yolcusuyla Listede dördüncü sırada yer alırken, Antalya Havalimanı ise 8 milyonu aşkın yolcusuyla ilk 10'a girdi.

#3
Foto - Konuyla ilgili olarak resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin,

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "Havacılığımızın Avrupa’nın zirvesindeki şanlı günlerine geri dönmesine katkı sağlayan başta fedakar mesai arkadaşlarım olmak üzere, Türk havacılığının tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum" dedi.

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