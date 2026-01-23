İstanbul depremi! Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Sındırgı açıklaması: Peş peşe depremler neyi işaret ediyor?

'doğru olup olmadığını önümüzdeki günler içerisinde görürüz' Ersoy açıklamasının devamında, ''Yani bu üç taneyle kalmayabilir, devam edebilir ama dikkat ederseniz 10 Ağustos'tan beri devam eden depremlerde büyük sarsıntılar yaşanmıyor, çok sayıda hissedilebilir deprem meydana geliyor. Çünkü magmatik ve hidrotermal kökenli depremlerin karakteri böyle. Diğer tektonik depremlere benzemez. Mesela İstanbul'da beklediğimiz depremlerin seyri böyle değildir. Çünkü onlar tektonik depremler, dolayısıyla burayı farklı yorumlamak gerekiyor. Batı Anadolu buradan ibaret değil tabii ki, hemen kuzeyinde Simav fayı var, orada önemli tektonik depremler olabilir ama buradaki, Sındırgı güneydoğusundaki yerler büyük bir fay zonu üzerine denk gelmemekle birlikte dağınık bir merkez üssü sergiliyor. Bu da bize gösteriyor ki yer kabuğu içerisindeki bir zorlama. Buradaki faaliyetlere ilişkin bir zorlama neticesinde bu faylarda depremler oluyor. Dolayısıyla ben bunların kökenini, oluşum nedenini tektonik bulmuyorum. Magmatik kökenli olduğunu düşünüyorum. Ama dileriz ki bu üç taneyle nihayetlenir ama belki de önümüzdeki günler içerisinde devam edecek bir silsile başlamış olabilir. O sadece bir öngörü bu. Doğru olup olmadığını önümüzdeki günler içerisinde görürüz'' dedi. TÜYSÜZ: Türkiye'de zaman zaman böyle deprem fırtınaları yaygındır Balıkesir Sındırgı'da son günlerde yaşanan artçı sarsıntılara değinen Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Türkiye'de zaman zaman böyle deprem fırtınaları yaygındır. Deprem fırtınası dediğimiz olay farklı büyüklükteki depremlerin bir arada meydana geldiği sismik olaylardır. Sındırgı'da yaşanan da buna benzer bir olay. Fakat artçı sayısı 22 bini geçince bu biraz fazla oldu. Neden olduğuna dair çalışmalar ise hala sürüyor. 1-2 sene biz bu araştırmalarla uğraşırız. Bu depremler rahatsızlık yaratsa da bölgede büyük bir depreme yol açmayacağı kanaatini taşıyorum" ifadelerini kullandı ‘BİNGÖL YEDİSU'DA DA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLİYORUZ' Türkiye'deki deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatan Tüysüz, ''Türkiye’de 500’ün üzerinde diri fay var. Türkiye’nin içinde deprem olmayacak bir yer yok. 7'nin üzerinde deprem beklediğimiz yerlerin başında Marmara geliyor. Bingöl Yedisu'da da büyük bir deprem bekliyoruz. Bunlar en iyi bilinen sismik boşluklar. Yine Bingöl Palu arası 7 büyüklüğünü aşacak depremler bekliyoruz'' dedi.