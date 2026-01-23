  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Orta Doğu’da gizli savaş çıktı: Çin’in J-35’e karşı ABD ’nin F-35 var! İlgili merak edilen ilginç cevap İstanbul depremi! Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Sındırgı açıklaması: Peş peşe depremler neyi işaret ediyor? Saç boyamaya son! Saç yakan boyalar çöpe: Beyaz saçları simsiyah yapan çözüm var! Kına ve indigo... Yüzde, ayakta, elde egzama neden olur? Testi etkileyecek: Bunları biliyor musunuz? Tüm detaylara dikkat
Aktüel
5
Yeniakit Publisher
İstanbul depremi! Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Sındırgı açıklaması: Peş peşe depremler neyi işaret ediyor?
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul depremi! Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Sındırgı açıklaması: Peş peşe depremler neyi işaret ediyor?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde son birkaç gündür peş peşe deprem devam ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar tedirgin oldu. Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, "Sındırgı’da artçı depremcikler kudurdu. Gidiş olağan. Ancak halen dinmemesi şaşırtıyor'' ifadelerini kullandı. İstanbul'da beklediğimiz depremlerin seyri...

#1
Foto - İstanbul depremi! Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Sındırgı açıklaması: Peş peşe depremler neyi işaret ediyor?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim tarihinde meydana gelen 6,1'lik depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, "Sındırgı’da artçı depremcikler kudurdu. Gidiş olağan. Ancak halen dinmemesi şaşırtıyor'' ifadelerini kullandı.

#2
Foto - İstanbul depremi! Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Sındırgı açıklaması: Peş peşe depremler neyi işaret ediyor?

Son günlerde yaşanan 4.4 ve 4.1'lik artçı sarsıntılar, bölgede yaşayan vatandaşlarda yeni bir tedirginliğe yol açtı. Peki, Sındırgı'da 6'nın üstünde büyük bir deprem bekleniyor mu, yaşanan sarsıntılar ne anlama geliyor? İşte deprem uzmanlarından kritik değerlendirmeler... Yaşanan depremlerin ardından sosyal medya hesabından açıklamalar peş peşe geldi. Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, "Sındırgı’da artçı depremcikler kudurdu. Gidiş olağan. Ancak halen dinmemesi şaşırtıyor'' ifadelerini kullandı. ÜŞÜMEZSOY: Bu tür sarsıntılar büyük ve yıkıcı bir depreme dönüşmez Balıkesir'de Çarşamba günü meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede onlarca artı sarsıntı kaydedildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, son yaşanana deprem silsilesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sındırgı’daki son depremlerin daha önce kırılmış fay segmentlerinin artçıları olduğunu söyleyen Üşümezsoy, bölgede 6,2 ve 6,1 büyüklüğündeki geçmiş depremlerle stresin büyük ölçüde boşaldığını belirtti.

#3
Foto - İstanbul depremi! Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Sındırgı açıklaması: Peş peşe depremler neyi işaret ediyor?

4'lük depremlerin, Sındırgı fayının güneydoğu ucunda, daha önce kırılmış fay düzlemi üzerinde gerçekleştiğini belirten Üşümezsoy, ''Bu sarsıntılar yeni bir fayın kırılmasına ya da daha büyük bir depreme işaret etmiyor. Mevcut depremler, kırılmış fayın artçıları niteliğinde'' açıklamasında bulundu. Bölgedeki durumun kamuoyunda ''Deprem fırtınası'' olarak adlandırılan küçük sarsıntılarla sınırlı kalacağını söyleyen Üşümezsoy, ''Bu tür sarsıntılar büyük ve yıkıcı bir depreme dönüşmez'' dedi. Üşümezsoy, Sındırgı ve çevresi için kısa vadede büyük bir deprem beklenmediğini ifade etti. Ersoy: deprem silsilesinin başlangıcı olabilir Bölgede son günlerde yaşanan depremleri değerlendiren deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, ''Daha önceki yorumlardan hatırlayacağınız üzere, ben buradaki depremlerin tektonik depremler değil, yer kabuğunun altındaki magma ve hidrotermal sokulumlar neticesinde depremler olduğunu söylemiştim. Yine aynı şeyi söylüyorum çünkü bugünkü üç tane deprem bir fay üzerine denk gelmiyor. Sındırgı'nın güneydoğusunda, daha önce meydana gelen binlerce depremin arasındaki depremler bunlar, merkez üsleri onu gösteriyor. Dolayısıyla bunların bu şekilde devam edeceğini, belki yeni bir silsile başlamış olabilir yani yeni bir art arda gelecek deprem silsilesinin başlangıcı olabilir'' dedi.

#4
Foto - İstanbul depremi! Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Sındırgı açıklaması: Peş peşe depremler neyi işaret ediyor?

'doğru olup olmadığını önümüzdeki günler içerisinde görürüz' Ersoy açıklamasının devamında, ''Yani bu üç taneyle kalmayabilir, devam edebilir ama dikkat ederseniz 10 Ağustos'tan beri devam eden depremlerde büyük sarsıntılar yaşanmıyor, çok sayıda hissedilebilir deprem meydana geliyor. Çünkü magmatik ve hidrotermal kökenli depremlerin karakteri böyle. Diğer tektonik depremlere benzemez. Mesela İstanbul'da beklediğimiz depremlerin seyri böyle değildir. Çünkü onlar tektonik depremler, dolayısıyla burayı farklı yorumlamak gerekiyor. Batı Anadolu buradan ibaret değil tabii ki, hemen kuzeyinde Simav fayı var, orada önemli tektonik depremler olabilir ama buradaki, Sındırgı güneydoğusundaki yerler büyük bir fay zonu üzerine denk gelmemekle birlikte dağınık bir merkez üssü sergiliyor. Bu da bize gösteriyor ki yer kabuğu içerisindeki bir zorlama. Buradaki faaliyetlere ilişkin bir zorlama neticesinde bu faylarda depremler oluyor. Dolayısıyla ben bunların kökenini, oluşum nedenini tektonik bulmuyorum. Magmatik kökenli olduğunu düşünüyorum. Ama dileriz ki bu üç taneyle nihayetlenir ama belki de önümüzdeki günler içerisinde devam edecek bir silsile başlamış olabilir. O sadece bir öngörü bu. Doğru olup olmadığını önümüzdeki günler içerisinde görürüz'' dedi. TÜYSÜZ: Türkiye'de zaman zaman böyle deprem fırtınaları yaygındır Balıkesir Sındırgı'da son günlerde yaşanan artçı sarsıntılara değinen Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Türkiye'de zaman zaman böyle deprem fırtınaları yaygındır. Deprem fırtınası dediğimiz olay farklı büyüklükteki depremlerin bir arada meydana geldiği sismik olaylardır. Sındırgı'da yaşanan da buna benzer bir olay. Fakat artçı sayısı 22 bini geçince bu biraz fazla oldu. Neden olduğuna dair çalışmalar ise hala sürüyor. 1-2 sene biz bu araştırmalarla uğraşırız. Bu depremler rahatsızlık yaratsa da bölgede büyük bir depreme yol açmayacağı kanaatini taşıyorum" ifadelerini kullandı ‘BİNGÖL YEDİSU'DA DA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLİYORUZ' Türkiye'deki deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatan Tüysüz, ''Türkiye’de 500’ün üzerinde diri fay var. Türkiye’nin içinde deprem olmayacak bir yer yok. 7'nin üzerinde deprem beklediğimiz yerlerin başında Marmara geliyor. Bingöl Yedisu'da da büyük bir deprem bekliyoruz. Bunlar en iyi bilinen sismik boşluklar. Yine Bingöl Palu arası 7 büyüklüğünü aşacak depremler bekliyoruz'' dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail Meclisi'nde skandal karar! Yasa tasarısı onaylandı
Dünya

İsrail Meclisi'nde skandal karar! Yasa tasarısı onaylandı

Masumların kanından beslenen terör devleti İsrail'in sözde Meclisi, Filistinli öğretmenlerin eğitim vermelerini yasaklayan yasa tasarısını o..
Sokakları Karıştırmak İsteyen DEM Parti Eş Başkanı Tutuklandı
Gündem

Sokakları Karıştırmak İsteyen DEM Parti Eş Başkanı Tutuklandı

Iğdır’da Suriye’deki gelişmeleri bahane ederek sokakları terörize etmeye kalkışan koroya yargı "dur" dedi. İzinsiz gösteri sırasında polise ..
Ekrem'in diploma davasında flaş gelişme
Gündem

Ekrem'in diploma davasında flaş gelişme

Rüşvet ve yolsuzluk tutuklusu CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun sahte diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davada İstanbul 5'nci İdare Mahkeme..
Özgür Özel'den olay itiraf: İBB’de hırsız, yolsuz, rüşvetçi var
Gündem

Özgür Özel'den olay itiraf: İBB’de hırsız, yolsuz, rüşvetçi var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "90 bin kişinin çalıştığı İBB’de mutlaka hırsız, yolsuz ve rüşvetçi vardır." itirafı gündeme bomba gibi düşt..
Şapka düştü kel göründü: İşte İsrail’in maşaları
Sosyal Medya

Şapka düştü kel göründü: İşte İsrail’in maşaları

Suriye sahasında köşeye sıkışan ve Suriye Ordusu karşısında bozguna uğrayan terör örgütü PKK-SDG, kirli maskesini tamamen düşürdü. Yıllardır..
ABD’nin gizli üssü devrede: İran’a karşı savaş hazırlığı
Dünya

ABD’nin gizli üssü devrede: İran’a karşı savaş hazırlığı

Washington–Tahran gerilimi tırmanırken, ABD’nin Ürdün’deki gizli üssünü operasyon merkezine çevirdiği iddiası ve Trump’ın sert açıklamaları ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23