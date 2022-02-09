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Aktüel
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İstanbul Boğazı'nın rengi değişti!

2022-02-09 19:49:38
İstanbul Boğazı'nın rengi değişti!

Beykoz'daki Göksu Deresi'nden akan çamurlu su, İstanbul Boğazı'nın rengini kahverengiye dönüştürdü.

#1
Foto - Kentte son günlerde etkili olan yağış nedeniyle Anadolu Hisarı'ndaki Göksu Deresi'nde çamur oluştu.

Kentte son günlerde etkili olan yağış nedeniyle Anadolu Hisarı'ndaki Göksu Deresi'nde çamur oluştu.

#2
Foto - Derenin İstanbul Boğazı ile birleştiği yerde, üzerinde çamur tabakası oluşan su kahverengiye dönüştü.

Derenin İstanbul Boğazı ile birleştiği yerde, üzerinde çamur tabakası oluşan su kahverengiye dönüştü.

#3
Foto - Dereden gelen ağaç parçaları da İstanbul Boğazı'na sürüklendi.

Dereden gelen ağaç parçaları da İstanbul Boğazı'na sürüklendi.

#4
Foto - İşte İstanbul Boğazı'nın son görüntüsü...

İşte İstanbul Boğazı'nın son görüntüsü...

#5
Foto - İşte İstanbul Boğazı'nın son görüntüsü...

İşte İstanbul Boğazı'nın son görüntüsü...

#6
Foto - İşte İstanbul Boğazı'nın son görüntüsü...

İşte İstanbul Boğazı'nın son görüntüsü...

#7
Foto - İşte İstanbul Boğazı'nın son görüntüsü...

İşte İstanbul Boğazı'nın son görüntüsü...

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