2022-02-09 19:49:38 İstanbul Boğazı'nın rengi değişti!
Beykoz'daki Göksu Deresi'nden akan çamurlu su, İstanbul Boğazı'nın rengini kahverengiye dönüştürdü.
Beykoz'daki Göksu Deresi'nden akan çamurlu su, İstanbul Boğazı'nın rengini kahverengiye dönüştürdü.
Kentte son günlerde etkili olan yağış nedeniyle Anadolu Hisarı'ndaki Göksu Deresi'nde çamur oluştu.
Derenin İstanbul Boğazı ile birleştiği yerde, üzerinde çamur tabakası oluşan su kahverengiye dönüştü.
Dereden gelen ağaç parçaları da İstanbul Boğazı'na sürüklendi.
İşte İstanbul Boğazı'nın son görüntüsü...
İşte İstanbul Boğazı'nın son görüntüsü...
İşte İstanbul Boğazı'nın son görüntüsü...
İşte İstanbul Boğazı'nın son görüntüsü...
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