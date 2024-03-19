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İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı almışlardı! HÜDA PAR’dan flaş açıklama
Siyaset
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İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı almışlardı! HÜDA PAR’dan flaş açıklama

2024-03-19 15:21:06
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı almışlardı! HÜDA PAR’dan flaş açıklama

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da büyükşehir belediye başkan adayı çıkarmama kararı alan, bunun dışında kalan yerlerde ise seçimlere kendi logo ve isimleriyle katılacaklarını açıklayan HÜDA PAR’ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, haklarındaki "aday çekme" iddialarını yalanladı. Yapıcıoğlu, "Bütün vatandaşlara buradan sesleniyoruz, adaylarımızı geri çekmek için aday göstermedik. Aday gösterdiğimiz her yerde seçimleri kazanmak için elimizden gelen her türlü çabayı ortaya koyacağız" dedi.

#1
Foto - İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı almışlardı! HÜDA PAR’dan flaş açıklama

Bitlis'e gelen HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, parti binasında İl Başkanı Hüsnü Eribol ve Belediye Başkan adayı Cengiz Karakaya ile basın toplantısı düzenledi. "Meclis'te olmamızdan rahatsız olanlar var. Bunu açıkça dile getirdiler. Şimdi de seçime girmemizden rahatsız olunuyor.” diyen Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

#2
Foto - İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı almışlardı! HÜDA PAR’dan flaş açıklama

“İttifak içerisinde olmamızdan rahatsız olanlar var. Olsunlar, onların rahatsız olmasında herhangi bir beis gömüyoruz. 'Rahatsız olabilirsiniz' diyoruz. Beyler, bayanlar ama şundan emin olun. Milleti rahatsız etmenize asla izin vermeyeceğiz. Sizin oyunlarınızı, sizin fitnelerinizi inşallah daha önce yaptığımız gibi yine boşa çıkaracağız. Onların bu çirkin söylemlerine, onların bu düşmanlaştırıcı, kutuplaştırıcı, çatıştırıcı söylemlerine rağmen inatla, ısrarla gittiğimiz her yere kardeşlik tohumlarını, huzur tohumlarını, iyilik tohumlarını ekmeye devam edeceğiz. Fitnecilere prim vermedik. İnanıyoruz ki milletimiz de prim vermeyecek ve inşallah onlar başta da söylediğim gibi kendi hazırladıkları tuzaklara kendileri düşecekler.

#3
Foto - İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı almışlardı! HÜDA PAR’dan flaş açıklama

Daha önce söyledik, bir daha söylüyoruz. 81 ilin tamamında, kendi adaylarımızla seçimlere gidiyoruz. 922 ilçenin 666'sında bizim belediye başkan adaylarımız var. Büyükşehir olmayan illerimizin merkez ilçeleri de dahil 973 ilçenin tamamında, bizim meclis üyesi adaylarımız var ve kendi adaylarımızla, kendi logomuzla seçimlere giriyoruz. Birileri, son günlerde, 'HÜDA PAR şu veya bu partinin lehinde ya da aleyhinde aday çekecek' diye bir söylem geliştiriyor. Bu da gerçek dışıdır. Bütün vatandaşlara buradan sesleniyoruz, adaylarımızı geri çekmek için aday göstermedik.

#4
Foto - İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı almışlardı! HÜDA PAR’dan flaş açıklama

Aday gösterdiğimiz her yerde seçimleri kazanmak için elimizden gelen her türlü çabayı ortaya koyacağız. Ama bu çabayı ortaya koyarken asla çirkinleşmeyeceğiz, asla sertleşmeyeceğiz.” 

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