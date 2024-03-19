İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı almışlardı! HÜDA PAR’dan flaş açıklama

“İttifak içerisinde olmamızdan rahatsız olanlar var. Olsunlar, onların rahatsız olmasında herhangi bir beis gömüyoruz. 'Rahatsız olabilirsiniz' diyoruz. Beyler, bayanlar ama şundan emin olun. Milleti rahatsız etmenize asla izin vermeyeceğiz. Sizin oyunlarınızı, sizin fitnelerinizi inşallah daha önce yaptığımız gibi yine boşa çıkaracağız. Onların bu çirkin söylemlerine, onların bu düşmanlaştırıcı, kutuplaştırıcı, çatıştırıcı söylemlerine rağmen inatla, ısrarla gittiğimiz her yere kardeşlik tohumlarını, huzur tohumlarını, iyilik tohumlarını ekmeye devam edeceğiz. Fitnecilere prim vermedik. İnanıyoruz ki milletimiz de prim vermeyecek ve inşallah onlar başta da söylediğim gibi kendi hazırladıkları tuzaklara kendileri düşecekler.