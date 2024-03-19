2024-03-19 15:21:06 İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı almışlardı! HÜDA PAR’dan flaş açıklama
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da büyükşehir belediye başkan adayı çıkarmama kararı alan, bunun dışında kalan yerlerde ise seçimlere kendi logo ve isimleriyle katılacaklarını açıklayan HÜDA PAR’ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, haklarındaki "aday çekme" iddialarını yalanladı. Yapıcıoğlu, "Bütün vatandaşlara buradan sesleniyoruz, adaylarımızı geri çekmek için aday göstermedik. Aday gösterdiğimiz her yerde seçimleri kazanmak için elimizden gelen her türlü çabayı ortaya koyacağız" dedi.