  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
3
İstanbul Anadolu yakasında deniz salyası arttı

2021-06-15 14:54:14
İstanbul Anadolu yakasında deniz salyası arttı

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilajın (deniz salyası) Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluğu artarken, ekiplerin temizleme çalışmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında İstanbul'da çalışmalar aralıksız devam ediyor. Dün yağış ve rüzgar nedeniyle müsilajın görülmediği Caddebostan Sahili'nde, bugün sabah saatlerinde deniz salyaları yeniden etkili oldu. Geniş bir alana yayılan müsilaj havadan da görüntülendi.

#1
Foto - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, sahilde biriken müsilajları bariyerlerle bir yerde topladıktan sonra hortumlarla depolama tanklarına doldurdu. Ekipler, akıntı ve rüzgar nedeniyle deniz salyalarının azalıp veya çoğalabileceğini, bu nedenle çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, sahilde biriken müsilajları bariyerlerle bir yerde topladıktan sonra hortumlarla depolama tanklarına doldurdu. Ekipler, akıntı ve rüzgar nedeniyle deniz salyalarının azalıp veya çoğalabileceğini, bu nedenle çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

#2
Foto - Öte yandan bakanlığa ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait teknelerin de dip temizleme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan bakanlığa ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait teknelerin de dip temizleme çalışmaları sürüyor.

İBB bu kafayla o Müsilajı 30 yılda bitiremez!
Gündem

İBB bu kafayla o Müsilajı 30 yılda bitiremez!

İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, Müsilaj sorunu ile mücadelelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Karataş'ın deniz salyasını te..
'Para etmiyor' diyerek döktüğü soğanları Akşener gidince geri topladı!
Gündem

'Para etmiyor' diyerek döktüğü soğanları Akşener gidince geri topladı!

Adana’nın Ceyhan ilçesinde çiftçi olduğunu söyleyen bir şahıs, İYİ Parti Meral Akşener'in önüne 'para etmiyor' diyerek döktüğü soğanları, İY..
Türkiye'nin itibarı yülsedikçe FETÖ'nün köpekleri kuduruyor!
Gündem

Türkiye'nin itibarı yülsedikçe FETÖ'nün köpekleri kuduruyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünya kamuoyunda Türkiye'nin itibarını her geçen gün daha da yükseltmesi, FETÖ'nün köpekliğini yapanl..
Art arda verilen faşist aşı mesajları ile neyi amaçlıyorlar?
Gündem

Art arda verilen faşist aşı mesajları ile neyi amaçlıyorlar?

Televizyon ekranlarında aşı olmak istemeyenlere yönelik art arda yapılan faşist söylemler, kamuoyunda, "Aşı karşıtlarına mı hizmet ediyorlar..
Ronaldo o kola markasını masasından kaldırdı! 'Su için' mesajı verdi
Dünya

Ronaldo o kola markasını masasından kaldırdı! 'Su için' mesajı verdi

EURO 2020 F Grubu'nda Macaristan'la karşılaşacak Portekiz'de Cristiano Ronaldo karşılaşma öncesinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Konuşma..
Devlet Başkanı açıkladı! Bir ülke daha NATO'ya katılıyor
Dünya

Devlet Başkanı açıkladı! Bir ülke daha NATO'ya katılıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka üye olarak almayı kabul ettiğini duyurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay