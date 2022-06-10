2022-06-10 10:19:50 İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı kaç ay alınır? İşsizlik maaşı alma şartları neler?
Türkiye genelinde işsizlik oranı Nisan ayında yüzde 11,3 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 3 milyon 371 bin kişi işsiz. . İşten çıkan ya da işten çıkarılanlar İŞKUR üzerinden işsizlik maaşı almakta. İş arayışında olanlar ise işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı kaç ay alınır? İşsizlik maaşı alma şartları neler? İşten çıkan işsizlik maaşı alır mı? İşsizlik maaşı başvurusu nereye yapılır? gibi soruları sormakta. İşsizlik parası nasıl alınır, işsizlik maaşı almak için ne gerekli? İşte işsizlik parası detayları.