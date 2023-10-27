İsrailli general tek tek anlattı! İşte İsrail'in kanlı Gazze planı

Ve nereye gittiğinizi görebilmeniz için bir çeşit koridora ihtiyacınız var." ifadelerini kullandı. İsrail’in katliam propagandası TikTok’ta! Siyonist vakfın teklifini ifşa etti: Filistin’e desteğini geri al para ödeyelim! Hava kuvvetlerinin yollarına çıkabilecek her şeyi vurmayı hedeflediğini belirten Shafir, gerilla savaşı için ayakta bina kalmaması gerektiğini iddia etti.