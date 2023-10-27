2023-10-27 14:06:38 İsrailli general tek tek anlattı! İşte İsrail'in kanlı Gazze planı
Gazze'yi abluka altına alıp tam 21 gündür aralıksız bir şekilde sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail'in kanlı planını İsrailli askeri yetkililer anlattı. 21. yüzyılın en kanlı saldırılarını gerçekleştiren İsrail'in odaklandığı bir noktanın olduğuna dikkat çekildi. Hava saldırılarından daha kanlı olacağı belirtilen kara saldırısında İsrail'in izleyeceği taktiği anlatan uzmanlar, İsrail askerinin önlerine çıkan her şeyi yerle bir edeceklerini belirtti.