İsrail'in kirli planı ortaya çıktı! 5 adımda işgal

TÜNELE ‘SÜNGER’ BOMBASI Bu arada dün sabaha karşı İsrail’in tanklarla Gazze içine girip gerçekleştirdiği baskın dikkat çekti. İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyinde tanklarla gece boyunca “hedefli bir baskın” gerçekleştirdiğini, çok sayıda Hamas hücresini, alt yapıyı ve tanksavar füze fırlatma noktalarını vurduğunu açıkladı. Askerlerin bölgeden çıkıp İsrail’e geri döndükleri belirtilirken, bu tip baskınların Hamas’ın askeri gücünü ölçmek ve rehinelerle ilgili duruma dair bilgi almak üzere yapıldığı tahmin ediliyor. İsrail’in beklenen kara harekatında, Hamas’ın yeraltı tünellerine karşı özel olarak geliştirilen ‘sünger bombası’ adı verilen silahı da kullanması bekleniyor. Bu silah patlayıcı içermezken, içerdiği maddeler bir anda genleşerek tünellerin kapatılmasını sağlıyor.