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İsrail'in kirli planı ortaya çıktı! 5 adımda işgal

2023-10-27 10:44:41
İsrail'in kirli planı ortaya çıktı! 5 adımda işgal

İsrail’in beklenen kara harekatıyla ilgili iddialar yerel basında yer aldı. Buna göre uzun bir süreç olması beklenen harekat 5 ayrı aşamadan oluşuyor.

#1
Foto - İsrail'in kirli planı ortaya çıktı! 5 adımda işgal

İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırıları devam ediyor. El Cezire’nin Gazze Büro Şefi Vail el-Dahduh, İsrail’in Nuseyrat Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıda eşini, oğlunu, kızını ve torununu kaybetti. Dahduh’un ailesi İsrail’in uyarısı sonrası Gazze’nin ‘güvenli’ olduğu söylenen güneyine geçmişti. BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings ise ‘Gazze’de hiçbir yer güvenli değil’ dedi ve tahliye edilemeyen insanlar için önceden yapılan uyarıların hiçbir fark yaratmadığını açıkladı.

#2
Foto - İsrail'in kirli planı ortaya çıktı! 5 adımda işgal

Öte yandan İsrail ordusu, dün hava saldırısında Hamas’ın İstihbarat Başkan Yardımcısı Shadi Barud’un öldürüldüğünü açıkladı. Akşam saatlerinde ise Kassam Tugayları, İsrail’in başkenti Tel Aviv’e roket saldırısı düzenledi. Siren seslerinin yükseldiği Tel Aviv’de, Demir Kubbe hava savunma sistemleri devreye girerek roketlere karşılık verdi. Roketlerden bazılarının düştüğü yerlerde yangın çıkarken, bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.

#3
Foto - İsrail'in kirli planı ortaya çıktı! 5 adımda işgal

5 AŞAMALI PLAN Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısının ardından İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik kara harekatı beklenirken, ABD yönetiminin, İsrail’i kara harekatı için hazırlıksız ve plansız olduğu gerekçesiyle eleştirdiğini kaydeden haberler dikkat çekiyor. İsrail’in harekat planlarına ilişkin çeşitli iddialar ortaya atılsa da, İsrail basınında yer alan son haberler, ordunun 5 aşamalı bir Gazze harekatı üzerinde durduğunu öne sürüyor. Nitekim İsrail merkezli “YNet”in yayımladığı habere göre, harekatın 5 adımı şu şekilde gerçekleşecek:

#4
Foto - İsrail'in kirli planı ortaya çıktı! 5 adımda işgal

1- İsrail Gazze’nin kuzeyine asker sokacak ve burayı kontrol edecek, 2- Operasyonlarla bölgedeki Hamas liderliği ve askeri gücü tamamen yok edilecek, 3- Kuzey Gazze’de (Gazze vadisinin kuzeyi) güçlü bir askeri üs kurulacak, 4- Gazze’nin güneyinde nokta atışları ile Hamas hedef alınacak, 5- Gazze 5 yıl içinde tamamen silahsızlandırılacak. Bununla birlikte İsrail’in kara harekatının farklı yoğunluklara sahip uzun bir süreç olması bekleniyor. Nitekim İsrail muhalefet lideri ve eski savunma bakanı Benny Gantz, kara harekatının uzun vadeli bir serinin yalnızca ilk aşaması olduğunu açıkladı. Ancak bunun ne zaman başlayacağı konusunda Başbakan Binyamin Netanyahu dahil kesin bir tarih verilmiyor.

#5
Foto - İsrail'in kirli planı ortaya çıktı! 5 adımda işgal

TÜNELE ‘SÜNGER’ BOMBASI Bu arada dün sabaha karşı İsrail’in tanklarla Gazze içine girip gerçekleştirdiği baskın dikkat çekti. İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyinde tanklarla gece boyunca “hedefli bir baskın” gerçekleştirdiğini, çok sayıda Hamas hücresini, alt yapıyı ve tanksavar füze fırlatma noktalarını vurduğunu açıkladı. Askerlerin bölgeden çıkıp İsrail’e geri döndükleri belirtilirken, bu tip baskınların Hamas’ın askeri gücünü ölçmek ve rehinelerle ilgili duruma dair bilgi almak üzere yapıldığı tahmin ediliyor. İsrail’in beklenen kara harekatında, Hamas’ın yeraltı tünellerine karşı özel olarak geliştirilen ‘sünger bombası’ adı verilen silahı da kullanması bekleniyor. Bu silah patlayıcı içermezken, içerdiği maddeler bir anda genleşerek tünellerin kapatılmasını sağlıyor.

#6
Foto - İsrail'in kirli planı ortaya çıktı! 5 adımda işgal

BİDEN ‘İNANMIYORUM’ DEDİ ÖLDÜRÜLEN 7 BİN KİŞİNİN İSİMLERİ YAYINLANDI ABD Başkanı Joe Biden, Hamas’ın kontrolündeki Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın 7 Ekim’den bu yana öldürülen insan sayısına ilişkin yaptığı açıklamalara güveni olmadığını söyledi. Biden, “Filistinlilerin ne kadar insanın öldüğüne ilişkin olarak söylediklerine inanmıyorum. Suçsuz insanların öldürüldüğüne eminim ama bu savaş açmanın bedeli” dedi. Biden’ın bu sözlerinin ardından Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda öldürülen 7 bin 28 kişinin isimlerini yayınladı. Listedeki ilk 88 ismin aynı aileden olduğu görüldü. Bakanlık, daha önce İsrail saldırılarında yaklaşık 45 ailenin tüm fertlerinin tamamının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

#7
Foto - İsrail'in kirli planı ortaya çıktı! 5 adımda işgal

AVRUPA’DAN ‘İNSANİ ARA’ ÇAĞRISI Birleşmiş Milletler’de (BM) İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili karar alınması imkansızlığını sürdürüyor. BM Güvenlik Konseyi’nde, ABD ve Rusya’nın sundukları iki ayrı karar tasarısı karşılıklı olarak veto edildi. Böylece BMGK 10 gün içinde İsrail-Filistin’deki duruma ilişkin 4 karar tasarısı veto etmiş oldu. Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nden ise çatışmalara ‘insani ara’ verilmesi çağrısı geldi. Zirvenin sonuç bildirisinde, “AB Konseyi, Gazze’de kötüleşen insani durumdan büyük endişe duyduğunu ifade eder ve insani koridorlar ile insani ihtiyaçlar için çatışmalara aralar verilmesi, ihtiyaç sahiplerine yardımın ulaştırılması çağrısında bulunur” denildi.

#8
Foto - İsrail'in kirli planı ortaya çıktı! 5 adımda işgal

AB’DEN GUTERRES’E DESTEK “Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığını” söylediği için İsrail’in istifasını istediği Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Avrupa Birliği’nden (AB) destek geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Guterres’in İsrail’e yönelik saldırıları açıkça kınadığını ve aynı zamanda uluslararası insancıl hukukun herkes için geçerli olduğunu da açıkça ifade ettiğini söyledi. Guterres’in sözlerinin çarpıtıldığını belirten Borrell, “Genel Sekreter Guterres’in ve BM personelinin barış için ve Orta Doğu ile dünyanın her yerindeki insani yardım için yürüttüğü çalışmalara tam destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

#9
Foto - İsrail'in kirli planı ortaya çıktı! 5 adımda işgal

Guterres’in sözlerinin çarpıtıldığını belirten Borrell, “Genel Sekreter Guterres’in ve BM personelinin barış için ve Orta Doğu ile dünyanın her yerindeki insani yardım için yürüttüğü çalışmalara tam destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

#10
Foto - İsrail'in kirli planı ortaya çıktı! 5 adımda işgal

YIKIMIN BOYUTLARI UYDUDAN BÖYLE GÖRÜNÜYOR! Gazze’nin, İsrail’le Hamas arasında patlak veren savaşın ilk günlerindeki ve sonraki halini gösteren uydu görüntüleri, yıkımın boyutlarını bir kez daha ortaya koyuyor. Maxar Techonologies adlı şirketin servis ettiği görüntülerde üstteki fotoğraf, Gazze Şeridi’nde bulunan El Karameh mahallesinin önceki durumunu gösterirken, alttaki fotoğrafta buranın son halini görmek mümkün. Binaların çoğu yıkılmış, patlayıcı ve beton nedeniyle tüm manzara gri bir hal almış. Filistinli yetkililer, İsrail saldırılarında 200 bin civarında binanın tahrip olduğunu belirtiyor.

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