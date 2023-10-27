İsrail'in kirli planı ortaya çıktı! 5 adımda işgal

1- İsrail Gazze’nin kuzeyine asker sokacak ve burayı kontrol edecek, 2- Operasyonlarla bölgedeki Hamas liderliği ve askeri gücü tamamen yok edilecek, 3- Kuzey Gazze’de (Gazze vadisinin kuzeyi) güçlü bir askeri üs kurulacak, 4- Gazze’nin güneyinde nokta atışları ile Hamas hedef alınacak, 5- Gazze 5 yıl içinde tamamen silahsızlandırılacak. Bununla birlikte İsrail’in kara harekatının farklı yoğunluklara sahip uzun bir süreç olması bekleniyor. Nitekim İsrail muhalefet lideri ve eski savunma bakanı Benny Gantz, kara harekatının uzun vadeli bir serinin yalnızca ilk aşaması olduğunu açıkladı. Ancak bunun ne zaman başlayacağı konusunda Başbakan Binyamin Netanyahu dahil kesin bir tarih verilmiyor.