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Ekonomi
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Emekli maaşları için yeni teklif! Asgari ücretle eşitlenecek mi?

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Emekli maaşları için yeni teklif! Asgari ücretle eşitlenecek mi?

En düşük emekli maaşının net asgari ücret seviyesine eşitlenmesini hedefleyen yasa önerisi TBMM’nin gündemine alındı.

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Foto - Emekli maaşları için yeni teklif! Asgari ücretle eşitlenecek mi?

Emekli maaşlarına yönelik düzenleme önerisi Meclis gündemine taşındı. Özgür Özel liderliğinde oluşturulan Yeni Parti, hazırladığı teklifle emekli aylıklarında iyileştirme talep etti. YENİ Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan’ın 16 Ekim tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifiyle, en düşük emekli aylığının net asgari ücret düzeyine çıkarılması önerildi.

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Foto - Emekli maaşları için yeni teklif! Asgari ücretle eşitlenecek mi?

Söz konusu teklifin yasalaşması hâlinde en düşük emekli aylığının sonraki dönemlerde de yürürlükteki net asgari ücret miktarına göre revize edilmesi planlanıyor.

#3
Foto - Emekli maaşları için yeni teklif! Asgari ücretle eşitlenecek mi?

YASA TASARISI TBMM GÜNDEMİNDE Düzenlemeyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 19’uncu maddesinde değişiklik yapılması teklif edildi. Mevcut düzenlemede ek ödeme dahil en düşük aylığın 23 bin 552 TL’den az olamayacağı hükmü bulunuyor.

#4
Foto - Emekli maaşları için yeni teklif! Asgari ücretle eşitlenecek mi?

Teklifte bu sabit tutarın kaldırılarak en düşük emekli aylığının yürürlükteki net asgari ücret seviyesine bağlanması istendi. Böylece asgari ücrette yapılacak artışların en düşük emekli aylığına da doğrudan yansıtılması amaçlanıyor.

#5
Foto - Emekli maaşları için yeni teklif! Asgari ücretle eşitlenecek mi?

EMEKLİ AYLIĞI İŞLEVİNİ YERİNE GETİREBİLİYOR MU? Teklifin gerekçesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yaşlılık aylığını çalışma gücünün azalması nedeniyle gelir kaybına uğrayan sigortalıların geçimini sağlamak amacıyla ödediğine dikkat çekildi

#6
Foto - Emekli maaşları için yeni teklif! Asgari ücretle eşitlenecek mi?

Ancak mevcut emekli aylıklarının artan yaşam maliyetleri karşısında bu işlevi yerine getirmekte yetersiz kaldığı savunuldu.

#7
Foto - Emekli maaşları için yeni teklif! Asgari ücretle eşitlenecek mi?

Gerekçede, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiği belirtilerek sosyal devlet ilkesi kapsamında daha güçlü bir gelir güvencesi sağlanması gerektiği ifade edildi.

#8
Foto - Emekli maaşları için yeni teklif! Asgari ücretle eşitlenecek mi?

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Yorumlar

Ali

Emekli maası yüksek olanlar ne olacak o farkı tüm emeklilere eklenecekmi

Mevlüt

inşallah yaparlar
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