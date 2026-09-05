İsrail’i Türk F-16’sı korkusu sardı: Kaçmanın imkanı yok, Türkler ne yapıp edip bize ulaşmanın yolunu bulur

Erken ihbar ve hava kontrol sistemleri ile elektronik harp platformlarının da Türk hava gücünün önemli parçaları olduğu belirtilirken, E-7 Wedgetail uçaklarının gelişmiş sensörleri sayesinde pilotlara erken uyarı ve daha geniş bir hedef farkındalığı sağladığı aktarıldı. HAVA SOJ platformlarının ise elektronik harp kapasitesini daha ileri taşıdığı savunuldu. Sadan, Türkiye'nin hava gücünü yalnızca sahip olduğu platformlarla değerlendirmemek gerektiğini belirterek Türk Hava Kuvvetleri'nin eğitim, teknoloji, operasyon tecrübesi ve NATO kapsamındaki ortak tatbikatlarla önemli bir kapasite oluşturduğunu ileri sürdü. İsrailli uzman, Türk Hava Kuvvetleri'ni "ekipmanı, kültürü, yetenekleri ve tecrübesi sayesinde dünyanın en tehlikeli hava kuvvetlerinden biri" olarak nitelendirdi.