İsrail’i Türk F-16’sı korkusu sardı: Kaçmanın imkanı yok, Türkler ne yapıp edip bize ulaşmanın yolunu bulur
İsrail basınında yayımlanan bir analizde Türk Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu savaş kabiliyetleri masaya yatırıldı. İsrailli havacılık uzmanı Nitzan Sadan, 250'den fazla F-16'nın yanı sıra uzun menzilli mühimmatlar, havadan yakıt ikmal uçakları, erken ihbar sistemleri, elektronik harp unsurları ve insansız hava araçlarına dikkat çekerek Türkiye'nin güçlü ve çok katmanlı bir hava gücüne sahip olduğunu belirtti. Sadan, Türkiye ile İsrail arasında muhtemel bir çatışmanın İsrail açısından ağır sonuçlar doğurabileceğini ifade ederek, "Türkler bize ulaşmanın yolunu bulur" dedi.