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Dünya
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İsrail’i Türk F-16’sı korkusu sardı: Kaçmanın imkanı yok, Türkler ne yapıp edip bize ulaşmanın yolunu bulur

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İsrail’i Türk F-16’sı korkusu sardı: Kaçmanın imkanı yok, Türkler ne yapıp edip bize ulaşmanın yolunu bulur

İsrail basınında yayımlanan bir analizde Türk Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu savaş kabiliyetleri masaya yatırıldı. İsrailli havacılık uzmanı Nitzan Sadan, 250'den fazla F-16'nın yanı sıra uzun menzilli mühimmatlar, havadan yakıt ikmal uçakları, erken ihbar sistemleri, elektronik harp unsurları ve insansız hava araçlarına dikkat çekerek Türkiye'nin güçlü ve çok katmanlı bir hava gücüne sahip olduğunu belirtti. Sadan, Türkiye ile İsrail arasında muhtemel bir çatışmanın İsrail açısından ağır sonuçlar doğurabileceğini ifade ederek, "Türkler bize ulaşmanın yolunu bulur" dedi.

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Foto - İsrail’i Türk F-16’sı korkusu sardı: Kaçmanın imkanı yok, Türkler ne yapıp edip bize ulaşmanın yolunu bulur

İsrail basınında yayımlanan bir analizde Türkiye'nin hava gücü ve sahip olduğu askeri kabiliyetler kapsamlı şekilde ele alındı. İsrailli havacılık uzmanı Nitzan Sadan, Türk Hava Kuvvetleri'nin yalnızca savaş uçağı sayısıyla değerlendirilemeyeceğini belirterek F-16 filosu, uzun menzilli mühimmatlar, havadan yakıt ikmal kapasitesi, erken ihbar sistemleri, elektronik harp unsurları ve insansız hava araçlarına dikkat çekti. Sadan, Türkiye ile İsrail arasında olası bir çatışmanın İsrail açısından ağır sonuçlar doğurabileceğini savundu.

#2
Foto - İsrail’i Türk F-16’sı korkusu sardı: Kaçmanın imkanı yok, Türkler ne yapıp edip bize ulaşmanın yolunu bulur

İsrail merkezli Calcalist gazetesinde yayımlanan analizde, Türk Hava Kuvvetleri'nin ana unsurunun 250'nin üzerinde F-16 savaş uçağı olduğu ifade edildi. Sadan, modernizasyonlardan geçirilen Türk F-16'larının yeni radar sistemleri ve gelişmiş elektronik harp kabiliyetleriyle desteklendiğini, harici yakıt tanklarının ise operasyon menzilini artırdığını belirtti. Analizde Türk hava gücünün savaş uçaklarıyla sınırlı olmadığı vurgulandı. Lazer ve uydu güdümlü bombalar, TOLUN mühimmatı ve SOM seyir füzesi gibi sistemlerin Türkiye'nin vuruş kabiliyetini güçlendirdiği aktarıldı.

#3
Foto - İsrail’i Türk F-16’sı korkusu sardı: Kaçmanın imkanı yok, Türkler ne yapıp edip bize ulaşmanın yolunu bulur

Sadan ayrıca Türk F-16'larının HARM ve AGM-154 gibi Amerikan yapımı mühimmatların yanı sıra AIM-9X ve AIM-120 hava-hava füzelerini de kullanabildiğini, Türkiye'nin milli olarak geliştirdiği GÖKDOĞAN füzesinin de hava-hava kabiliyetlerine katkı sunduğunu yazdı. Analizde Türkiye'nin hava operasyonlarını sınırlarının ötesine taşıma kabiliyetine de değinildi. Sadan, Türk Hava Kuvvetleri'nin 7 KC-135 havadan yakıt ikmal uçağı bulunduğunu belirterek bu unsurların savaş uçaklarının havada kalış süresini ve operasyon menzilini artırdığını ifade etti.

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Foto - İsrail’i Türk F-16’sı korkusu sardı: Kaçmanın imkanı yok, Türkler ne yapıp edip bize ulaşmanın yolunu bulur

Erken ihbar ve hava kontrol sistemleri ile elektronik harp platformlarının da Türk hava gücünün önemli parçaları olduğu belirtilirken, E-7 Wedgetail uçaklarının gelişmiş sensörleri sayesinde pilotlara erken uyarı ve daha geniş bir hedef farkındalığı sağladığı aktarıldı. HAVA SOJ platformlarının ise elektronik harp kapasitesini daha ileri taşıdığı savunuldu. Sadan, Türkiye'nin hava gücünü yalnızca sahip olduğu platformlarla değerlendirmemek gerektiğini belirterek Türk Hava Kuvvetleri'nin eğitim, teknoloji, operasyon tecrübesi ve NATO kapsamındaki ortak tatbikatlarla önemli bir kapasite oluşturduğunu ileri sürdü. İsrailli uzman, Türk Hava Kuvvetleri'ni "ekipmanı, kültürü, yetenekleri ve tecrübesi sayesinde dünyanın en tehlikeli hava kuvvetlerinden biri" olarak nitelendirdi.

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Foto - İsrail’i Türk F-16’sı korkusu sardı: Kaçmanın imkanı yok, Türkler ne yapıp edip bize ulaşmanın yolunu bulur

Analizde Türk savaş pilotlarının uçuş eğitimleri de ele alındı. Sadan, Türk pilotlarının yıllık ortalama uçuş saatlerinin yüksek seviyede olduğunu öne sürerek bunun birçok ülkenin pilotlarıyla kıyaslandığında dikkat çekici bir avantaj oluşturduğunu savundu. Türkiye'nin gelecekteki hava gücüne ilişkin değerlendirmelerde ise Eurofighter Typhoon, F-35 ve milli muharip uçak KAAN öne çıkarıldı. Sadan, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde 44 Eurofighter Typhoon savaş uçağına sahip olmasının beklendiğini, ilerleyen süreçte F-35 ve KAAN'ın da envantere katılması halinde Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 ağırlıklı mevcut yapısının yeni nesil savaş uçaklarıyla güçleneceğini ifade etti. Analizde Türkiye'nin geçmişteki operasyonel tecrübesine de dikkat çekildi. Türk F-16'larının Kosova Savaşı sırasında görev yaptığı ve NATO kapsamında farklı ülkelerin hava kuvvetleriyle uzun yıllardır ortak eğitim ve tatbikatların sürdürüldüğü hatırlatıldı.

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Foto - İsrail’i Türk F-16’sı korkusu sardı: Kaçmanın imkanı yok, Türkler ne yapıp edip bize ulaşmanın yolunu bulur

Sadan, İsrail Hava Kuvvetleri'nin avantajları arasında yoğun savaş tecrübesini gösterirken, olası bir Türkiye-İsrail çatışmasının İsrail açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini savundu. İsrailli uzman analizinin sonunda Türk Hava Kuvvetleri'nin teknoloji, eğitim, İHA'lar, elektronik harp ve operasyonel kapasitesinin hafife alınmaması gerektiğini belirterek, "Türkler bize ulaşmanın yolunu bulur." ifadesini kullandı.

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