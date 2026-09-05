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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Türk turizminin kalbi Antalya'ya 19,2 milyar liralık Kültür ve Turizm yatırımı...

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Türk turizminin kalbi Antalya'ya 19,2 milyar liralık Kültür ve Turizm yatırımı...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son 24 yılda Antalya'da kültür ve turizme 19,2 milyar liralık yatırım yapıldığını belirterek, işletme belgeli konaklama tesisi sayısının da 523'ten 2 bin 709'a ulaştığını bildirdi.

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Foto - Türk turizminin kalbi Antalya'ya 19,2 milyar liralık Kültür ve Turizm yatırımı...

Ersoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla EXPO Alanı'nda gerçekleştirilen COP31 Alanı ve Oteller Bölgesi Yolları açılış programındaki konuşmasında, yapılan yatırımların, hayata geçirilen projelerin, ortak bir vizyonla farklı bakanlıkların şehre kazandırdıkları eser ve hizmetlerin Antalya'yı, uluslararası büyük organizasyonların tercihi olan bir merkez konumuna taşıdığını söyledi. Kentte 9-20 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst düzey karar organı olan Taraflar Konferansı'nın 31'incisinin gerçekleştirileceğini anımsatan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi liderliği, Emine Erdoğan'ın sosyal liderliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un başkanlığında dünyanın, aslen bütün insanlığı tehdit eden en büyük sorunların masaya yatırılacağını belirtti.

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Foto - Türk turizminin kalbi Antalya'ya 19,2 milyar liralık Kültür ve Turizm yatırımı...

Ersoy, tesisleşmedeki üst düzey kalite ve yüksek kapasitenin, altyapıdaki güçlü hamlelerin, ulaşım ağının çeşitliliğinin ve konforunun Antalya'nın yükselişinin sürekliliğini sağladığını kaydetti.

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Foto - Türk turizminin kalbi Antalya'ya 19,2 milyar liralık Kültür ve Turizm yatırımı...

Bu konuma gelebilmek adına çok yoğun mesailer yürütüldüğünü ve yürütülmeye devam edeceğini dile getiren Ersoy, şöyle konuştu:

#4
Foto - Türk turizminin kalbi Antalya'ya 19,2 milyar liralık Kültür ve Turizm yatırımı...

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Türk turizminin kalbine ciddi önem atfediyor, şehrimize hizmet noktasında çok yönlü bir bakış açısıyla aralıksız çalışıyoruz. Son 24 yılda Antalya'da kültür ve turizme 19,2 milyar lira yatırım yaptık. 527 milyon liralık yatırımla Antalya Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi'ni şehrimize kazandırdık. 66,6 milyon lira yatırımla hayata geçirdiğimiz Antalya İbradı Ormana Kültür Merkezi projesinin de fiziki gerçekleşmesi yüzde 99 seviyesine gelmiş durumda. Şu anda geçici kabul sürecini işletiyoruz. İnşallah bu ay içerisinde onu da hizmete alacağız."

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Foto - Türk turizminin kalbi Antalya'ya 19,2 milyar liralık Kültür ve Turizm yatırımı...

Farklı kurumların projelerine de destek verdiklerini anlatan Ersoy, Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi çerçevesinde 8 projeye 141 milyon lira destek sağladıklarını belirtti. Bakan Ersoy, 2002-2026 yıllarında Antalya'da gerçekleştirdikleri altyapı yatırımları ve yerel yönetimlerin turizm altyapı yatırım projelerine yaklaşık 18,1 milyar liralık destek verildiğini bildirdi.

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Foto - Türk turizminin kalbi Antalya'ya 19,2 milyar liralık Kültür ve Turizm yatırımı...

Turizmde sürdürülebilirliği temin etmek ve deniz kirliliğini önlemek amacıyla da atık su arıtma tesisi yatırımlarına ağırlık verdiklerinin altını çizen Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Serik 2 Atıksu Arıtma Tesisi'ni 2021 yılında tamamlayıp hizmete açtık. Bu proje kapsamında Boğazkent Terfi Merkezi ve Terfi Çalışmaları'nı da tamamlayarak 2022 yılı sonu itibarıyla devreye aldık. Projenin güncel maliyeti 4,4 milyar liradır. Yapımına Şubat 2023'te başladığımız Antalya Kemer-Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri'ni ise Nisan 2024'te tamamlayarak devreye aldık. Bu projenin güncel maliyeti ise 3,6 milyar liradır. Tabii milletimize hizmet ederken hiçbir zaman yaptık bitti zihniyetiyle çalışmıyoruz. Yeni tesisler inşa ettiğimiz, var olanın yenilenmesini, geliştirilmesini sağladığımız gibi doğabilecek yeni ihtiyaçları tespit etmek ve karşılamak için de sürekli takipteyiz."

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Foto - Türk turizminin kalbi Antalya'ya 19,2 milyar liralık Kültür ve Turizm yatırımı...

Kadriye-Belek bölgesindeki turizm yoğunluğu, hızla devam eden yapılaşma ve nüfus artışı nedeniyle mevcut altyapı hizmetlerinin yetersiz kaldığını gördüklerini ve hızla gereken adımları attıklarını dile getiren Ersoy, Yukarı Kocayatak, Çandır Hali bölgelerinde altyapı alanında ciddi yatırımlar yaptıklarını kaydetti.

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Foto - Türk turizminin kalbi Antalya'ya 19,2 milyar liralık Kültür ve Turizm yatırımı...

Geleceğe Miras çalışmaları kapsamında Antalya'nın antik kentlerini tek tek gün yüzüne çıkardıklarını, restore ederek en görkemli halleriyle ayağa kaldırdıklarını anlatan Ersoy, bu eşsiz alanları Gece Müzeciliği ve sanat etkinlikleriyle şehrin turizmine, kültür ve sanat hayatına kazandırdıklarını ifade etti.

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Foto - Türk turizminin kalbi Antalya'ya 19,2 milyar liralık Kültür ve Turizm yatırımı...

Tüm bu yatırımların Antalya'nın gelişimine çok ciddi bir ivme kazandırdığını, turizm noktasında uluslararası bir markaya dönüştüğünü vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti: "2002 yılında Antalya'da işletme belgeli konaklama tesisi sayısı 523, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 150 bin 955 idi. Bugün işletme belgeli konaklama tesisi sayımız 5 kattan fazla bir artışla 2 bin 709'a, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 4 kattan fazla artışla 619 bin 644'e yükselmiştir. Böylesi bir büyüme elbette beraberinde yeni ihtiyaçları getiriyor. Bakanlık olarak bu ihtiyaçlara cevap vermek için çalışırken diğer bakanlıklarımızla da ciddi bir işbirliği içinde hareket ediyoruz." Ersoy, tesisleşmeden ulaşıma, hava limanı kapasite artırımından altyapı çalışmalarına kadar her alanda çok ciddi adımlar attıklarını kaydetti. COP31 hazırlık çalışmaları kapsamında da kente kalıcı hizmetler yapıldığını ve bugün açılışı yapılan yolun da bu çalışmalardan biri olduğuna dikkati çeken Ersoy, bütüncül bir yaklaşımla ciddi bir ulaştırma projesinin hayata geçirildiğini sözlerine ekledi.

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