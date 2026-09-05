Türk turizminin kalbi Antalya'ya 19,2 milyar liralık Kültür ve Turizm yatırımı...

Tüm bu yatırımların Antalya'nın gelişimine çok ciddi bir ivme kazandırdığını, turizm noktasında uluslararası bir markaya dönüştüğünü vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti: "2002 yılında Antalya'da işletme belgeli konaklama tesisi sayısı 523, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 150 bin 955 idi. Bugün işletme belgeli konaklama tesisi sayımız 5 kattan fazla bir artışla 2 bin 709'a, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 4 kattan fazla artışla 619 bin 644'e yükselmiştir. Böylesi bir büyüme elbette beraberinde yeni ihtiyaçları getiriyor. Bakanlık olarak bu ihtiyaçlara cevap vermek için çalışırken diğer bakanlıklarımızla da ciddi bir işbirliği içinde hareket ediyoruz." Ersoy, tesisleşmeden ulaşıma, hava limanı kapasite artırımından altyapı çalışmalarına kadar her alanda çok ciddi adımlar attıklarını kaydetti. COP31 hazırlık çalışmaları kapsamında da kente kalıcı hizmetler yapıldığını ve bugün açılışı yapılan yolun da bu çalışmalardan biri olduğuna dikkati çeken Ersoy, bütüncül bir yaklaşımla ciddi bir ulaştırma projesinin hayata geçirildiğini sözlerine ekledi.