Türk turizminin kalbi Antalya'ya 19,2 milyar liralık Kültür ve Turizm yatırımı...

Ersoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla EXPO Alanı'nda gerçekleştirilen COP31 Alanı ve Oteller Bölgesi Yolları açılış programındaki konuşmasında, yapılan yatırımların, hayata geçirilen projelerin, ortak bir vizyonla farklı bakanlıkların şehre kazandırdıkları eser ve hizmetlerin Antalya'yı, uluslararası büyük organizasyonların tercihi olan bir merkez konumuna taşıdığını söyledi. Kentte 9-20 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst düzey karar organı olan Taraflar Konferansı'nın 31'incisinin gerçekleştirileceğini anımsatan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi liderliği, Emine Erdoğan'ın sosyal liderliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un başkanlığında dünyanın, aslen bütün insanlığı tehdit eden en büyük sorunların masaya yatırılacağını belirtti.