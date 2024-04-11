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Ekonomi
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İsrail’e ticaret devam ediyor mu? Beklenen açıklama geldi

2024-04-11 21:23:28
İsrail’e ticaret devam ediyor mu? Beklenen açıklama geldi

Türkiye, 54 üründe İsrail’e yönelik satışları yasaklamıştı.

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#1
Foto - İsrail’e ticaret devam ediyor mu? Beklenen açıklama geldi

Bugün sosyal medyada İsrail’e ihracatın devam ettiği iddiası yayıldı.

#2
Foto - İsrail’e ticaret devam ediyor mu? Beklenen açıklama geldi

Ticaret Bakanlığı konuya dair açıklama yaptı. Bakanlığın X üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

#3
Foto - İsrail’e ticaret devam ediyor mu? Beklenen açıklama geldi

Bugün sosyal medyada yer verilen "yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği"ne dair iddialar tümüyle yalandır, itibar edilmemelidir.

#4
Foto - İsrail’e ticaret devam ediyor mu? Beklenen açıklama geldi

Bilindiği üzere, devletimizin aldığı karar gereği, toplam 54 ürün grubuna ait 1.019 farklı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ürünlerin İsrail'e ihracatı Ticaret Bakanlığı tarafından durdurulmuştur.

#5
Foto - İsrail’e ticaret devam ediyor mu? Beklenen açıklama geldi

Sözkonusu ürünlerin ihracatına ilişkin gümrük beyannamelerinin tescil işlemleri, 9 Nisan 2024 tarihi saat 09.00'dan itibaren durdurulmuştur.

#6
Foto - İsrail’e ticaret devam ediyor mu? Beklenen açıklama geldi

Bu kapsamda, 9 Nisan 2024 Salı günü sabah 09.00 itibarıyla, yasak konusu ürünlerin İsrail'e ihracatına ilişkin olarak, herhangi bir ihracat beyanname tesciline kesinlikle izin verilmemektedir.

#7
Foto - İsrail’e ticaret devam ediyor mu? Beklenen açıklama geldi

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif haber içerikleri tümüyle yanlıştır.

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