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Dünya
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İsrail'e karşı harekete geçtiler! Tanklar, füzeler...

2020-12-29 14:34:12
İsrail'e karşı harekete geçtiler! Tanklar, füzeler...

İsrail ile Lübnan arasında gerilim tırmanırken bölgede flaş bir adım gerçekleşti.

#1
Foto - Savaş uçakları ile Lübnan'da alçak uçuş yapan ve son olarak Beyrut karasularına giren İsrail'e karşı bu kez Filistin tatbikata imza attı.

Savaş uçakları ile Lübnan'da alçak uçuş yapan ve son olarak Beyrut karasularına giren İsrail'e karşı bu kez Filistin tatbikata imza attı.

#2
Foto - Gazze Şeridi'ndeki Filistinli grupların askeri kanatları, ortak askeri tatbikata başladı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli grupların askeri kanatları, ortak askeri tatbikata başladı.

#3
Foto - Fetih hareketi hariç Gazze'deki diğer Filistinli grupların askeri kanatlarını çatısı altında barındıran

Fetih hareketi hariç Gazze'deki diğer Filistinli grupların askeri kanatlarını çatısı altında barındıran "Direniş Gruplarının Ortak Odası" tarafından gerçekleştirilen tatbikatın, savaşçıların yeterliliğini ve çeşitli koşullarda savaşma hazırlığını artırmayı amaçladığı belirtildi.

#4
Foto - İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin Sözcüsü Ebu Hamza düzenlediği basın toplantısında,

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin Sözcüsü Ebu Hamza düzenlediği basın toplantısında, "Zor Köşe adını verdiğimiz bu tatbikat, direniş gruplarının askeri kanatları arasındaki ortak çalışma ve iş birliğini artırmayı hedefliyor." dedi.

#5
Foto - İslami Cihad Hareketi, direnişi savaşa hazırlıklı kılmak için böyle bir tatbikat gerçekleştirdi.

İslami Cihad Hareketi, direnişi savaşa hazırlıklı kılmak için böyle bir tatbikat gerçekleştirdi.

#6
Foto - Filistinli grupların askeri kanatları, Ebu Hamza'nın konuşmasının ardından tatbikatlarına başladı.

Filistinli grupların askeri kanatları, Ebu Hamza'nın konuşmasının ardından tatbikatlarına başladı.

#7
Foto - Tatbikatta üst düzey füzeler peş peşe ateşlendi.

Tatbikatta üst düzey füzeler peş peşe ateşlendi.

#8
Foto - Hedeflerin başarılı bir şekilde hedefleri vurduğu kaydedildi.

Hedeflerin başarılı bir şekilde hedefleri vurduğu kaydedildi.

#9
Foto - Ayrıca tanklarla da 'savaş hazır' hali test edildi.

Ayrıca tanklarla da 'savaş hazır' hali test edildi.

#10
Foto - Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı da dün yaptığı yazılı açıklamada, Gazze sahilinin tatilcilere ve balıkçılara kapalı olacağını belirtmişti.

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı da dün yaptığı yazılı açıklamada, Gazze sahilinin tatilcilere ve balıkçılara kapalı olacağını belirtmişti.

#11
Foto - Açıklamada, 24 saat süreceği belirtilen tatbikat kapsamında bazı polis merkezlerinin de boşaltıldığı aktarılmıştı.

Açıklamada, 24 saat süreceği belirtilen tatbikat kapsamında bazı polis merkezlerinin de boşaltıldığı aktarılmıştı.

#12
Foto - Tatbikattan görüntüler...

Tatbikattan görüntüler...

#13
Foto - Tatbikattan görüntüler...

Tatbikattan görüntüler...

#14
Foto - Tatbikattan görüntüler...

Tatbikattan görüntüler...

#15
Foto - Tatbikattan görüntüler...

Tatbikattan görüntüler...

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