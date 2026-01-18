  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail'e en yakın dostu Türkiye için resti çekti: Bu artık bizim sorunumuz Amerikalılar duyurdu: Türkiye'den Bayraktar TB2 TB3 ve Anka Siha alacaklar Hafta sonu için herkesin hazırladığı kış çayına en uygun portakallı kek nasıl yapılır? Yapanlar büyük Lezzet sahibi olacak Milyarderler yıllık karbon paylarını sadece 72 saatte tüketti
Gündem
9
Yeniakit Publisher
İsrail'e en yakın dostu Türkiye için resti çekti: Bu artık bizim sorunumuz
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İsrail'e en yakın dostu Türkiye için resti çekti: Bu artık bizim sorunumuz

Gazze Barış Kurulu'na Türkiye'nin de davet edilmesinden rahatsız olan İsrail yönetimi şok bir tepkiyle karşı karşıya kaldı.

#1
Foto - İsrail'e en yakın dostu Türkiye için resti çekti: Bu artık bizim sorunumuz

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze Barış Planı kapsamında kurulan Barış Kurulu ile geçiş sürecini yönetecek Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (NCAG) ilan edilirken, Türkiye sürecin merkezindeki ülkelerden biri olarak öne çıktı.

#2
Foto - İsrail'e en yakın dostu Türkiye için resti çekti: Bu artık bizim sorunumuz

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etti.

#3
Foto - İsrail'e en yakın dostu Türkiye için resti çekti: Bu artık bizim sorunumuz

Yeni yapılandırmada Barış Kurulu, Barış Kurulu Yönetim Kurulu ve Gazze Yönetim Kurulu şeklinde 3 ana organ bulunurken Barış Kurulu'nun (Board of Peace) başkanlığını ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin başkanlığını eski Filistin Ulaştırma Bakan Yardımcısı Dr. Ali Şaas, Gazze Yüksek Temsilciliği görevini ise eski BMGK Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov üstlenecek.

#4
Foto - İsrail'e en yakın dostu Türkiye için resti çekti: Bu artık bizim sorunumuz

Gazze Yönetim Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi ile Gazze'nin yönetimi için Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin faaliyetlerini takip etmek ve destek vermek üzere faaliyet yürütecek.

#5
Foto - İsrail'e en yakın dostu Türkiye için resti çekti: Bu artık bizim sorunumuz

Kurulda Steve Witkoff, Jared Kushner, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi, Mısır'dan General Hassan Rashad, Tony Blair, Marc Rowan, Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Reem Al-Hashimy, Nikolay Mladenov, İsrail doğumlu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı iş insanı Yakir Gabay ve BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Sigrid Kaag yer alacak.

#6
Foto - İsrail'e en yakın dostu Türkiye için resti çekti: Bu artık bizim sorunumuz

İsrail ise Gazze Yönetim Kurulu'nun kendileriyle istişare edilmeden oluşturulması nedeniyle ABD'ye tepki gösterdi. İsrail basını da Gazze Yönetim Kurulu'nda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yer almasının Tel Aviv yönetimini rahatsız ettiğini yazdı.

#7
Foto - İsrail'e en yakın dostu Türkiye için resti çekti: Bu artık bizim sorunumuz

Gazze-İsrail hattında bunlar yaşanırken ABD'li yetkililer ülke medyasına konuştu. İsrail'in Trump tarafından açıklanan Gazze Barış Kurulu'nda Katarlı ve Türk yetkililerin yer alacağı konusunda önceden bilgilendirilmediğini söyleyen yetkililer, "Yürütme kurulunun bileşimi hakkında Netanyahu'ya önceden bilgi vermedik. Türkiye ve Katar'dan temsilcilerin olmasını beklemiyordu, ancak Gazze artık bizim sorunumuz, onun sorunu değil. Eğer Netanyahu, Trump yönetiminin Gazze sorununu çözmesini istiyorsa, biz de kendi yöntemimizle çözeceğiz" diye konuştu.

#8
Foto - İsrail'e en yakın dostu Türkiye için resti çekti: Bu artık bizim sorunumuz

Gelişmeleri Tel Aviv hükümeti için diplomatik bir başarısızlık olarak nitelendiren İsrail muhalefeti, "Gazze'de Türkiye ve Katar'la karşı karşıya kaldık" değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ilde fabrikalar çalıştıracak işçi bulamıyor! Hindistan’dan işçi getirdiler
Yerel

O ilde fabrikalar çalıştıracak işçi bulamıyor! Hindistan’dan işçi getirdiler

Kütahya’da fabrikalar çalıştıracak işçi bulamıyor. Kütahya Valisi Musa Işın, “Bazı firmalar köy köy dolaşarak, minibüslerle anons yaparak iş..
"Beyaz taşları ayıklamadığımız sürece…’ Bülent Arınç'a tepkiler sürüyor
Siyaset

“Beyaz taşları ayıklamadığımız sürece…’ Bülent Arınç'a tepkiler sürüyor

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın, Sözcü TV’ye çıkarak AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilişkin sorulan art niyetli sorulara verdiği ceva..
İlk kasabada kontrol sağlandı! Suriye Ordusu Rakka’ya girdi
Gündem

İlk kasabada kontrol sağlandı! Suriye Ordusu Rakka’ya girdi

Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısında terör örgütü YPG/SDG’nin işgalinde olan Deyr Hafir bölgesine ilk askeri birliklerin girdi ve bölge..
SDG kaçarken vurdu! İki Asker Şehit Oldu, Yaralılar var
Gündem

SDG kaçarken vurdu! İki Asker Şehit Oldu, Yaralılar var

Suriye Ordusu Harekat Komutanlığı, SDG terör örgütünün anlaşmayı ihlal ederek Halep kırsalının Meskene kenti yakınlarında Suriye Ordusu devr..
Köşeye sıkışan Abdi Şam’a koştu! Şara ile görüşmeye gitti!
Dünya

Köşeye sıkışan Abdi Şam’a koştu! Şara ile görüşmeye gitti!

Demokratik Suriye Güçleri (SDG) elebaşı Mazlum Abdi'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile y..
İstanbul'da bir operasyon daha! 3 milyar liraya el kondu
Gündem

İstanbul'da bir operasyon daha! 3 milyar liraya el kondu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 3 şü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23