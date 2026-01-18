İsrail'e en yakın dostu Türkiye için resti çekti: Bu artık bizim sorunumuz

Gazze-İsrail hattında bunlar yaşanırken ABD'li yetkililer ülke medyasına konuştu. İsrail'in Trump tarafından açıklanan Gazze Barış Kurulu'nda Katarlı ve Türk yetkililerin yer alacağı konusunda önceden bilgilendirilmediğini söyleyen yetkililer, "Yürütme kurulunun bileşimi hakkında Netanyahu'ya önceden bilgi vermedik. Türkiye ve Katar'dan temsilcilerin olmasını beklemiyordu, ancak Gazze artık bizim sorunumuz, onun sorunu değil. Eğer Netanyahu, Trump yönetiminin Gazze sorununu çözmesini istiyorsa, biz de kendi yöntemimizle çözeceğiz" diye konuştu.