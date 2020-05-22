2020-05-22 09:17:12 İsrail'den dünyayı sallayacak Türkiye itirafı: Bundan ders çıkardık
Katil israil’in en öne çıkan gazetelerinden Jerusalem Post, ordularının Lübnan Hizbullahı'nın Suriye'de Türkiye karşısındaki yenilgisinden ders çıkardığını ve örgütün konvansiyonel orduya karşı direnç gösteremediğini öğrendiğini yayınladı. Haberde, "Türkiye'nin İdlib'de düzenlediği operasyon sırasında Hizbullah, çok sayıda Rıdvan birliği üyesi dahil önceki yıllarda görülmeyen oranda ağır kayıp verdi." İfadesi kullanıldı.