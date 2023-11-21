İsrail'den büyük namussuzluk! Çocuklara bakın ne söylettiler! Allah sizi kahretsin

Çünkü bu kötülüğü kalplerimiz hiç unutmayacak Aramızdaki bu sevgi, kanla kutsanmıştır Geri dönecek ve aramızda serpileceksin Şimdi kelimeler tükendi Ruhumuz haykırıyor Çünkü ruhumuz sadece şarkı söylemiyor Çünkü ruhumuz savaşıyor da Tek millet, sonsuza kadar tek millet Susmayacağız ve tüm dünyaya göstereceğiz Düşmanlarımızı bugün nasıl yok ettiğimizi"