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Dünya
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İsrail'den büyük namussuzluk! Çocuklara bakın ne söylettiler! Allah sizi kahretsin

2023-11-21 16:12:17
İsrail'den büyük namussuzluk! Çocuklara bakın ne söylettiler! Allah sizi kahretsin

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde İsrail merkezli yayın kuruluşu KAN'ın paylaştığı video tepki çekti. Paylaşılan videoda İsrailli çocukların Gazze'ye dönük soykırımı destekleyen sözler içeren bir şarkı söylediği görüldü. İsrail'de yaşları 6 ile 12 arasında değişen çocuklara, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde "Gazze'yi yok edin" çağrısı yapan şarkı söyletildi. İsrail merkezli yayın kuruluşu KAN'ın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, çocuklar "2023 Dostluk Şarkısı (Friendship Song 2023)" isimli bir şarkıyı söylüyor.

#1
Foto - İsrail'den büyük namussuzluk! Çocuklara bakın ne söylettiler! Allah sizi kahretsin

Ancak 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yayımlanan şarkının sözlerinde, Gazze için 'yok etme' ve 'orada bir şey kalmayacak' mesajları veriliyor. Söz konusu şarkının sosyal medyada tepki çekmesinin ardından, platformdan kaldırıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, şarkının 'şiddet' ve 'soykırım' mesajları içerdiğini söyleyerek eleştirdi. Çocuklara söyletilen soykırım şarkısının sözleri ise şöyle:

#2
Foto - İsrail'den büyük namussuzluk! Çocuklara bakın ne söylettiler! Allah sizi kahretsin

"Gazze kıyılarında bir sonbahar akşamı Uçaklar bombalıyor, yıkım, yıkım İsrail Savunma Kuvvetleri sınırı geçiyor Gamalı haç taşıyanları yok edin Başka bir yıl, orada bir şey kalmayacak Evlerimize güvenli bir şekilde döneceğiz Bir yıl içinde hepsini yok edeceğiz Ve sonra tarlalarımızı süreceğiz Ve hepsini hatırlayacağız Sen billur gibi güzel ve safsın

#3
Foto - İsrail'den büyük namussuzluk! Çocuklara bakın ne söylettiler! Allah sizi kahretsin

Çünkü bu kötülüğü kalplerimiz hiç unutmayacak Aramızdaki bu sevgi, kanla kutsanmıştır Geri dönecek ve aramızda serpileceksin Şimdi kelimeler tükendi Ruhumuz haykırıyor Çünkü ruhumuz sadece şarkı söylemiyor Çünkü ruhumuz savaşıyor da Tek millet, sonsuza kadar tek millet Susmayacağız ve tüm dünyaya göstereceğiz Düşmanlarımızı bugün nasıl yok ettiğimizi"

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