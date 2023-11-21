2023-11-21 16:12:17 İsrail'den büyük namussuzluk! Çocuklara bakın ne söylettiler! Allah sizi kahretsin
Dünya Çocuk Hakları Günü'nde İsrail merkezli yayın kuruluşu KAN'ın paylaştığı video tepki çekti. Paylaşılan videoda İsrailli çocukların Gazze'ye dönük soykırımı destekleyen sözler içeren bir şarkı söylediği görüldü. İsrail'de yaşları 6 ile 12 arasında değişen çocuklara, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde "Gazze'yi yok edin" çağrısı yapan şarkı söyletildi. İsrail merkezli yayın kuruluşu KAN'ın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, çocuklar "2023 Dostluk Şarkısı (Friendship Song 2023)" isimli bir şarkıyı söylüyor.