  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Resmen çuvalladılar: Bayraktar Akıncı'nın rakibi patır patır düşürülmeye başlandı Ortadan ikiye bölüp eve koyun! İşte karasinekleri uzaklaştırmanın yolu! İsrail'den alçak talimat: Ekonomiyi vurun! Hem kendileriyle hem zamanla yarıştılar Ateş savaşçılarının TOY'u nefes kesti İlahiyatçı Hayrettin Karaman'ın İran çıkışı olay: Ehl-i Sünnet'e aykırıdır CHP sayesinde eski haline döndü! Haliç'te iç acıtan görüntüler Endişelilermiş! Avrupa Birliği en iyi bildiği şeyi söyledi
Gündem
5
Yeniakit Publisher
İsrail'den alçak talimat: Ekonomiyi vurun!
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

İsrail'den alçak talimat: Ekonomiyi vurun!

Terör rejimi İsrail, İran’da belirlenen askeri hedeflerin büyük ölçüde vurulmasının ardından, Tahran ekonomisine zarar verecek saldırılar düzenlenmesi için talimat verdi.

Times of Israel gazetesinin haberinde, İran'a yönelik saldırıların birinci ayı dolarken, "İsrail ordusunun çatışmanın başında kendisi için tanımladığı tüm hedefleri vurmayı neredeyse tamamladığı” savunuldu.

Gazetenin haberinde, İsrail siyasi liderliğinin orduya rotayı İran'ın "ekonomik" hedeflerine yöneltmesi talimatını verdiği belirtildi.

18 Mart'ta ABD-İsrail saldırısında Güney Pars doğalgaz sahası ABD-İsrail'in insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulmuştu. Saldırılarda doğalgaz sahasının 3'üncü ve 6'ıncı fazları hedef alınmıştı. Basra Körfezi’nde yer alan ve dünyanın en büyük doğalgaz sahalarından biri kabul edilen ve İran ile Katar arasında paylaşılan Güney Pars Doğalgaz Sahası, her iki ülkenin enerji ekonomisi açısından kritik öneme sahip bulunuyor.

Öte yandan İran resmi haber ajansı IRNA, 27 Mart'ta ABD-İsrail'in İsfahan'daki Mübarek Çelik Şirketi ile Huzistan'daki Huzistan Çelik şirketlerinin üretim birimlerine saldırılar düzenlediğini duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

savasa bağımısz yönden bakmak

demkki füze iha siha gücünü artıırsan her kesle bir ölçüde bas edebiliyorsun <<bu savas bizim için ders alınacak savas << iran israil amerika kürtler araplar nasıl birer durumda oldukları cıkıyor yani süşmeye görün anında hepsi saldırabilir
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23