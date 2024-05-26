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Dünya
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İsrail'de katil Netanyahu'ya öfke seli

2024-05-26 00:20:19
İsrail'de katil Netanyahu'ya öfke seli

İsrail'de birçok kişi Netanyahu hükümetine karşı büyük tepki gösterdi.

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#1
Foto - İsrail'de katil Netanyahu'ya öfke seli

Hükümet karşıtı gruplara katılan on binlerce kişi, esirlerin geri getirilmesi konusunda siyasi iradenin kayıtsızlığını eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçimlere gidilmesini istedi.

#2
Foto - İsrail'de katil Netanyahu'ya öfke seli

Gösteriler, başkent Tel Aviv başta olmak üzere Batı Kudüs, Hayfa ve Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya kenti ile pek çok farklı noktada düzenlendi.

#3
Foto - İsrail'de katil Netanyahu'ya öfke seli

Tel Aviv'deki protestoların adresi, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı yapılan gösterilerde sembolleşen, polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi oldu.

#4
Foto - İsrail'de katil Netanyahu'ya öfke seli

İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı, caddede kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yapıldı.

#5
Foto - İsrail'de katil Netanyahu'ya öfke seli

Esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davullar ve düdükler çalan protestocular, "Hepsi hemen eve!", "istifa şimdi" yazılı dövizler taşıdı, Netanyahu'yu suçlayan sloganlar attı.

#6
Foto - İsrail'de katil Netanyahu'ya öfke seli

Göstericiler, "Netanyahu esirleri serbest bırak!", "Sen baştasın, sen suçlusun", "Kanlı başbakanın elinde kan var" diye bağırdı.

#7
Foto - İsrail'de katil Netanyahu'ya öfke seli

Sahil kenti Hayfa'nın yanı sıra kuzeyde Kayserya kentindeki Netanyahu'nun şahsi konutunun çevresinde de yüzlerce gösterici İsrail bayrakları, meşaleler, davul ve düdüklerle toplandı.

#8
Foto - İsrail'de katil Netanyahu'ya öfke seli

Göstericiler, "Sen baştasın, sen suçlusun!" sloganları atarak hükümetin istifasını ve erken seçim talep etti.

#9
Foto - İsrail'de katil Netanyahu'ya öfke seli

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

#10
Foto - İsrail'de katil Netanyahu'ya öfke seli

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

#11
Foto - İsrail'de katil Netanyahu'ya öfke seli

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

#12
Foto - İsrail'de katil Netanyahu'ya öfke seli

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

#13
Foto - İsrail'de katil Netanyahu'ya öfke seli

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesine de yeniden karadan saldırı başlatmıştı.

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Yorumlar

Ali

Şu kanal var ya. Orda kapaklı yeni yetme var. Kalpsmlj Bi milli görüşü vardı o vefat edince(Allah rahmet etsin ona), kafasına kapak geçirip hesap kesiyor müptezel. Muhittin yıldırım isimli Karadeniz fetocu su müptezel. Bakın tipine konuşmasına. Mafyanın hocası görünümlü müptezel bu

Umuda

ABD olayı bir kişinin üstüne yıkıp diğer tüm Siyonistleri aklayacak bu katil gidince iş bitti diye tüm İsrail Yahudisinin kötülüğünü unutturacak yemezler.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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