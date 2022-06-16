2022-06-16 16:06:51 İsrail zulmü Filistinli gençleri mucit yaptı
Siyonist terör devleti İsrail’in her gün Filistinli halka yönelik zulmü, üç genci mucit yaptı.
Siyonist terör devleti İsrail’in her gün Filistinli halka yönelik zulmü, üç genci mucit yaptı.
Siyonist terör devleti İsrail’in her gün Filistinli masum halkın evlerine ve iş yerlerine yönelik yıkım harekatları ve bombardımanları, Filistinli üç genci mucit yaptı.
Filistin Haber Ajansı, üç Filistinli gencin akıllı robot icadını, “Gazze Şeridi'nde yer alan Refah kentinde üç Filistinli öğrenci bir ilki başardı. Öğrenciler, kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki yaralılara daha hızlı ulaşmasına yardımcı olan akıllı robot icat etti” ifadeleriyle duyurdu.
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