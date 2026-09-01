İsrail, Yunanistan ve Hindistan tepki göstermişti: Mekke Anlaşması'na şimdi de bunlar karşı çıktı

"Şu an itibarıyla üye sayımız 598 bin oldu. Her hafta karşınıza çıktığımda 100-150 bin bir artış gerçekleşmiş oluyor. Yine belediye sayımız 252'ye yükseldi. Yürüttüğümüz bir hassas süreç var, ona dikkatli bir şekilde devam ediyoruz. Belediyelerle ilgili meclis dengesi, o ildeki dengeler itibarıyla belediye sayımızın zaman içerisinde 300'ün üzerine çıkacağını düşünüyoruz."