İsrail, Yunanistan ve Hindistan tepki göstermişti: Mekke Anlaşması'na şimdi de bunlar karşı çıktı
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması, dünyada büyük yankı bulurken, İsrail, Yunanistan ve Hindistan gibi ülkeler bu ortaklığa tepki göstermişti. Mekke Anlaşması'nın 1 Ekim sonrasında Meclis'e gelmesi halinde partisinin nasıl bir tavır takınacağı yönündeki soruyu cevaplayan Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Sonuçları itibarıyla son derece tehlikeli olduğunu görüyoruz. Yeni Parti olarak buraya bakışımız bunun sakıncalı, riskli olduğudur” cevabını verdi.