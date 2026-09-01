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İsrail, Yunanistan ve Hindistan tepki göstermişti: Mekke Anlaşması'na şimdi de bunlar karşı çıktı

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İsrail, Yunanistan ve Hindistan tepki göstermişti: Mekke Anlaşması'na şimdi de bunlar karşı çıktı

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması, dünyada büyük yankı bulurken, İsrail, Yunanistan ve Hindistan gibi ülkeler bu ortaklığa tepki göstermişti. Mekke Anlaşması'nın 1 Ekim sonrasında Meclis'e gelmesi halinde partisinin nasıl bir tavır takınacağı yönündeki soruyu cevaplayan Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Sonuçları itibarıyla son derece tehlikeli olduğunu görüyoruz. Yeni Parti olarak buraya bakışımız bunun sakıncalı, riskli olduğudur” cevabını verdi.

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#1
Foto - İsrail, Yunanistan ve Hindistan tepki göstermişti: Mekke Anlaşması'na şimdi de bunlar karşı çıktı

Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında genel merkezde toplandı. Parti Sözcüsü Emre, MYK gündemine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Yeni Parti binasındaki ilk MYK toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

#2
Foto - İsrail, Yunanistan ve Hindistan tepki göstermişti: Mekke Anlaşması'na şimdi de bunlar karşı çıktı

Emre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açığında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi. Partisinin geçen haftaki halk buluşmalarının coşkulu gerçekleştiğini belirten Emre, Yeni Parti Genel Başkanı Özel'in bu hafta da Manisa, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de temaslarda bulunacağını ve saha ziyaretleri yapacağını bildirdi. Emre, Yeni Partinin hızla büyüyerek yoluna devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

#3
Foto - İsrail, Yunanistan ve Hindistan tepki göstermişti: Mekke Anlaşması'na şimdi de bunlar karşı çıktı

"Şu an itibarıyla üye sayımız 598 bin oldu. Her hafta karşınıza çıktığımda 100-150 bin bir artış gerçekleşmiş oluyor. Yine belediye sayımız 252'ye yükseldi. Yürüttüğümüz bir hassas süreç var, ona dikkatli bir şekilde devam ediyoruz. Belediyelerle ilgili meclis dengesi, o ildeki dengeler itibarıyla belediye sayımızın zaman içerisinde 300'ün üzerine çıkacağını düşünüyoruz."

#4
Foto - İsrail, Yunanistan ve Hindistan tepki göstermişti: Mekke Anlaşması'na şimdi de bunlar karşı çıktı

İlerleyen süreçte yapacakları toplantılarla partinin kuruluş aşamasını tamamlayacaklarını dile getiren Emre, "81 il örgütlenmesine az kaldı. Şu an 800'ün üzerinde ilçede örgütlendik, 72 ilde örgütlenmeyi tamamladık, diğerlerini de hızlıca tamamlayacağız. Yarın il başkanları toplantısı olacak, orada yine örgütlenme aşamasında değerlendirmelerde bulunacağız." ifadesini kullandı.

#5
Foto - İsrail, Yunanistan ve Hindistan tepki göstermişti: Mekke Anlaşması'na şimdi de bunlar karşı çıktı

Emre, bir gazetecinin "Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın 1 Ekim sonrasında Meclis'e gelmesi bekleniyor. Yeni Partinin bu konudaki tavrı ne olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:

#6
Foto - İsrail, Yunanistan ve Hindistan tepki göstermişti: Mekke Anlaşması'na şimdi de bunlar karşı çıktı

"Sonuçları itibarıyla son derece tehlikeli olduğunu görüyoruz. Bu haliyle uluslararası hukuk anlamında da problemli olduğunun altını çizelim. Meclis'e geldiğinde tartışmalarda bu daha da aydınlanmış olacaktır, ama bu haliyle bizim Yeni Parti olarak buraya bakışımız bunun sakıncalı, riskli olduğudur. Türkiye'yi daha fazla tehlikelerle karşı karşıya getirebilir. Hindistan, Rusya, İran gibi ülkelerle karşı karşıya getirebilir, böyle sonuçlar yaşayabiliriz."

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Yorumlar

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Bu adamlar ülkeyi yönetmeye talip allah korusun mekke anlaşmasına karşılar eğer israil ve diğerleri yapsak idi zil takip oynarlardı tıpkı israil devletini ilk tanıyan gibi
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
İsrail belasını buldu
Dünya

İsrail belasını buldu

Masumların kanından beslenen terör devleti İsrail, belasını buldu.

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