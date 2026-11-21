Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları ve enerji projeleri üzerindeki gerilim sürerken, Fransız araştırma gemisi "Abeille Marengo"nun faaliyetleri Türkiye ile Yunanistan arasındaki diplomatik ve sahadaki güç mücadelesinin odağına yerleşti. Atina'nın yayımladığı NAVTEX'e rağmen harekete geçmeyen geminin, Türkiye'nin kendi NAVTEX'ini ilan ederek sürece onay ve koordinasyon sağlamasının ardından çalışmalara başlaması bölgede dengeleri değiştirdi. İsrail merkezli Maariv gazetesinin "Türkiye Akdeniz'deki zaferini kutluyor" ifadeleriyle yorumladığı gelişmenin, Ankara'nın Mavi Vatan doktrini çerçevesindeki kararlılığını ve sahadaki ağırlığını bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.