İsrail terörüne sansür uygulayan sosyal medya şirketleri bunları engellemiyor! Sahte Erdoğan videosu ile can yakan dolandırıcılık
İsrail terörüne sansür uygulayan sosyal medya şirketleri ısrarla dolandırıcılara engel olmuyor. Son olarak Sakarya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapay zeka ile üretilmiş sahte görüntüsüne inanarak yatırım yapan İrfan Sezgin, önce ilk sermayesini, ardından parasını kurtarma vaadiyle kendisini arayanlara toplamda 2,5 milyon lirasını kaptırdı.