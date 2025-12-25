İsrail terörüne sansür uygulayan sosyal medya şirketleri bunları engellemiyor! Sahte Erdoğan videosu ile can yakan dolandırıcılık

"BENİ 2,5 MİLYIIN LİRA BNORCA SOKTULAR" - Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğu sanılan yapay zeka videosuna inandığını ve açılan linke para gönderdiğini söyleyen Sezgin, "Bu olaydan sonra BAYKAR adını kullanan bir dolandırıcı beni aradı ve yardımcı olacağını söyleyerek 104 bin TL dolandırdı. Daha sonrasında Türkiye Petrolleri adını kullanan bir kadın aradı, çeşitli vaatlerde bulundu ve beni yaklaşık 150 bin lira dolandırdı. Yardımcı olacaklarını söyleyerek, bu şekilde 100 bin, 250 bin derken beni yaklaşık 2,5 milyon lira borca soktular" dedi.