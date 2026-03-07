Resmi açıklama geldi: F-35 savaş uçaklarından vazgeçildi

Yetkililer, 36 uçaktan daha küçük bir filonun operasyonel bazı sonuçları olabileceğini kabul ediyor. Daha sınırlı sayıda savaş uçağı, kriz veya gerilim dönemlerinde İsviçre’nin hava savunmasını uzun süre sürdürebilme kapasitesini etkileyebilir. Savunma Bakanlığı bünyesinde daha önce yapılan bir uzman değerlendirmesinde ise mevcut tehdit ortamına uygun kapsamlı bir hava savunma sistemi için 55 ila 70 modern savaş uçağına ihtiyaç duyulabileceği belirtilmişti. Buna rağmen hükümet, güvenlik politikası gerekçesiyle F-35 programından tamamen çekilme veya uçak sayısını daha da azaltma seçeneklerini reddetti. Federal Konsey’e göre programdan vazgeçilmesi, İsviçre’nin normal koşullarda dahi hava sahasını ve nüfusunu koruma kapasitesinde ciddi sınırlamalar yaratabilir.