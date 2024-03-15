İsrail gemilerini vuran Husilerin yeni silahı dünyayı salladı! Çoğu ülkede bile bu teknoloji yok

Hipersonik bir füzenin oluşturduğu tehlike ne kadar manevra kabiliyetine sahip olduğuna göre değişiklik gösteriyor. Balistik füzeler, ABD yapımı Patriot gibi füzesavar sistemleri tarafından yollarının tahmin edilebileceği ve durdurulabilecekleri bir yörüngede uçarlar.