2024-03-15 09:04:40 İsrail gemilerini vuran Husilerin yeni silahı dünyayı salladı! Çoğu ülkede bile bu teknoloji yok
Terör oluşumu İsrail’in Filistin’deki soykırımına tepki olarak Kızıldeniz’de Siyonistlere giden ticari gemileri hedef almaya başlayan Husiler, son tedarikleriyle dünya gündemine oturdu. Rusya’nın yaptığı açıklamada, İran’ın Husilere ileri teknoloji silahlar verdiğine dikkat çekilirken, envantere giren yeni füzeler oldukça konuşuldu. İşte o silahın özellikleri ve benzer teknolojiye sahip olan ülkeler…