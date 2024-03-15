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Dünya
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İsrail gemilerini vuran Husilerin yeni silahı dünyayı salladı! Çoğu ülkede bile bu teknoloji yok

2024-03-15 09:04:40
İsrail gemilerini vuran Husilerin yeni silahı dünyayı salladı! Çoğu ülkede bile bu teknoloji yok

Terör oluşumu İsrail’in Filistin’deki soykırımına tepki olarak Kızıldeniz’de Siyonistlere giden ticari gemileri hedef almaya başlayan Husiler, son tedarikleriyle dünya gündemine oturdu. Rusya’nın yaptığı açıklamada, İran’ın Husilere ileri teknoloji silahlar verdiğine dikkat çekilirken, envantere giren yeni füzeler oldukça konuşuldu. İşte o silahın özellikleri ve benzer teknolojiye sahip olan ülkeler…

#1
Foto - İsrail gemilerini vuran Husilerin yeni silahı dünyayı salladı! Çoğu ülkede bile bu teknoloji yok

Rusya devlet medyası Perşembe günü, Yemen'deki Husilerin cephaneliklerinde yeni bir hipersonik füze olduğunu iddia ettiklerini bildirdi.

#2
Foto - İsrail gemilerini vuran Husilerin yeni silahı dünyayı salladı! Çoğu ülkede bile bu teknoloji yok

Devlete ait RIA Novosti haber ajansı tarafından yayınlanan haberde ismi açıklanmayan bir yetkiliye atıfta bulunuldu ancak iddiaya ilişkin herhangi bir kanıt sunulmadı.

#3
Foto - İsrail gemilerini vuran Husilerin yeni silahı dünyayı salladı! Çoğu ülkede bile bu teknoloji yok

Ancak Husiler haftalardır, Ortadoğu sularında savaş gemilerine yaklaşan her füze ya da bomba taşıyan insansız hava aracını düşürmeyi başaran ABD ve müttefiklerine karşı denizdeki savaşlarda planladıkları "sürprizler" hakkında ipuçları veriyor.

#4
Foto - İsrail gemilerini vuran Husilerin yeni silahı dünyayı salladı! Çoğu ülkede bile bu teknoloji yok

Öte yandan İran ve ABD'nin Umman'da, Tahran'ın hızla ilerleyen nükleer programı ve vekil güçlerinin saldırıları nedeniyle uzun süredir tırmanan gerginliğin ortasında aylardır ilk kez dolaylı görüşmeler yaptığı bildirildi.

#5
Foto - İsrail gemilerini vuran Husilerin yeni silahı dünyayı salladı! Çoğu ülkede bile bu teknoloji yok

Husilerin en büyük destekçisi olan İran, hipersonik bir füzeye sahip olduğunu iddia ediyor ve Husileri şu anda kullandıkları füzelerle geniş ölçüde silahlandırmış durumda.

#6
Foto - İsrail gemilerini vuran Husilerin yeni silahı dünyayı salladı! Çoğu ülkede bile bu teknoloji yok

DEMİR KUBBE ÇARESİZ KALACAK/ Cephaneliklerine hipersonik bir füze eklemeleri, Amerika ve İsrail de dahil olmak üzere müttefiklerinin kullandığı hava savunma sistemlerine karşı daha çetin bir meydan okuma oluşturabilir.

#7
Foto - İsrail gemilerini vuran Husilerin yeni silahı dünyayı salladı! Çoğu ülkede bile bu teknoloji yok

RIA'nın haberine göre Husilere yakın bir askeri yetkili "Grubun füze kuvvetleri Mach 8 hıza (sesten 8 kat daha hızlı) kadar ulaşabilen ve katı yakıtla çalışan bir füzeyi başarıyla test etti" dedi.

#8
Foto - İsrail gemilerini vuran Husilerin yeni silahı dünyayı salladı! Çoğu ülkede bile bu teknoloji yok

İSRAİL’İ VURACAKLAR/ Husiler bu füzeyi “Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nin yanı sıra İsrail'deki hedeflere yönelik saldırılarda kullanmak üzere üretmeye başlamayı planlıyor.”

#9
Foto - İsrail gemilerini vuran Husilerin yeni silahı dünyayı salladı! Çoğu ülkede bile bu teknoloji yok

Rusya İran'la yakın ilişkilerini sürdürüyor ve Ukrayna'yı hedef almak için İran'ın bomba taşıyan insansız hava araçlarına bel bağlıyor.

#10
Foto - İsrail gemilerini vuran Husilerin yeni silahı dünyayı salladı! Çoğu ülkede bile bu teknoloji yok

Mach 5'ten daha yüksek hızlarda uçan hipersonik silahlar, hızları ve manevra kabiliyetleri nedeniyle füze savunma sistemleri için önemli zorluklar oluşturabilir.

#11
Foto - İsrail gemilerini vuran Husilerin yeni silahı dünyayı salladı! Çoğu ülkede bile bu teknoloji yok

Hipersonik bir füzenin oluşturduğu tehlike ne kadar manevra kabiliyetine sahip olduğuna göre değişiklik gösteriyor. Balistik füzeler, ABD yapımı Patriot gibi füzesavar sistemleri tarafından yollarının tahmin edilebileceği ve durdurulabilecekleri bir yörüngede uçarlar.

#12
Foto - İsrail gemilerini vuran Husilerin yeni silahı dünyayı salladı! Çoğu ülkede bile bu teknoloji yok

Yön değiştirme kabiliyetine sahip hipersonik bir füze gibi füzenin uçuş yolu ne kadar düzensiz olursa, önlenmesi de o kadar zorlaşmaktadır.

#13
Foto - İsrail gemilerini vuran Husilerin yeni silahı dünyayı salladı! Çoğu ülkede bile bu teknoloji yok

Amerika gibi Çin'in de bu silahların peşinde olduğuna inanılıyor. Rusya bu silahları Ukrayna'da savaş alanında kullandığını iddia ediyor.

#14
Foto - İsrail gemilerini vuran Husilerin yeni silahı dünyayı salladı! Çoğu ülkede bile bu teknoloji yok

Ancak hız ve manevra kabiliyeti füzenin bir hedefi başarıyla vuracağının garantisi değil. Ukrayna hava kuvvetleri Mayıs ayında bir Patriot bataryasıyla bir Rus hipersonik Kinzhal füzesini düşürdüğünü iddia etmişti. (Kaynak: Mepa News, AP)

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