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Dünya
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İsrail Gazze’yi vurdu!

2022-07-16 07:17:51
İsrail Gazze’yi vurdu!

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneybatısında Hamas'a ait bir noktayı vurduğu belirtildi.

#1
Foto - İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının, yer altında bulunan Hamas'a ait roket imalathanesini hedef aldığı ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının, yer altında bulunan Hamas'a ait roket imalathanesini hedef aldığı ifade edildi.

#2
Foto - Saldırının, gece Gazze'den İsrail'e gönderilen roketlere karşılık gerçekleştirildiği, hedef alınan yerin, Gazze'deki roket üretim noktalarının en büyüğü olduğu bilgisi paylaşıldı.

Saldırının, gece Gazze'den İsrail'e gönderilen roketlere karşılık gerçekleştirildiği, hedef alınan yerin, Gazze'deki roket üretim noktalarının en büyüğü olduğu bilgisi paylaşıldı.

#3
Foto - Saldırı nedeniyle bölgede şiddetli patlama sesleri duyulduğu belirtilirken, ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Saldırı nedeniyle bölgede şiddetli patlama sesleri duyulduğu belirtilirken, ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

#4
Foto - İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'den güneydeki Askalan (Aşkelon) kentine atılan 2 roketten birinin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini, diğerinin ise Askalan yakınlarında açık araziye düştüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'den güneydeki Askalan (Aşkelon) kentine atılan 2 roketten birinin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini, diğerinin ise Askalan yakınlarında açık araziye düştüğünü duyurmuştu.

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