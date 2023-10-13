İsrail-Filistin savaşı üzerine yorum: ABD'den ekonomistleri açıkladı! işte küresel ekonomiyi nasıl etkileyecek?

3'ÜNCÜ SENARYO: İRAN-İSRAİL SAVAŞI İran ve İsrail arasında doğrudan çatışma düşük ihtimalli olmakla birlikte tehlikeli bir senaryodur. Bu durum küresel bir resesyonun da tetikleyicisi olabilir. Bu senaryoda yükselen petrol fiyatları ve düşen riskli varlıklar büyümeye önemli bir darbe vuracak ve enflasyonu bir kademe daha yukarı çekecektir. Dünya petrol arzının yaklaşık beşte biri Körfez bölgesinden geldiği için fiyatlar hızla yükselecektir. İran yanlısı militanların 2019'da Aramco tesislerine düzenlediği ve Suudi petrol arzının neredeyse yarısını devre dışı bırakan saldırının tekrarlanması ihtimal dışı değil. Ham petrol fiyatları, 1973'te olduğu gibi dört katına çıkmayabilir. Ancak İsrail ve İran birbirlerine füze atmaya başlarsa, petrol fiyatları Irak'ın 1990'da Kuveyt'i işgalinden sonra olduğu gibi artabilir. Bugün bu büyüklükte bir artış, petrolü varil başına 150 dolara çıkarabilir. İran'ın dünya günlük petrol arzının beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya karar vermesi halinde ise Suudi Arabistan ve BAE'deki yedek üretim kapasite günü kurtaramayabilir. Ekonomistlere göre bu senaryo gerçekleşirse ekonomiden yüzde 1,7 küçülmeyle 1 trilyon dolar silinebilir. Bu kadar büyük bir petrol şoku, dünya çapında fiyatları dizginleme çabalarını da rayından çıkarabilir ve küresel enflasyonu gelecek yıl yüzde 6,7'ye yükseltebilir.