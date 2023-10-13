2023-10-13 21:46:55 İsrail-Filistin savaşı üzerine yorum: ABD'den ekonomistleri açıkladı! işte küresel ekonomiyi nasıl etkileyecek?
Filistin ve İsrail arasındaki savaş yedinci gününde tüm şiddeti ve yıkıcılığıyla devam ederken ekonomistler üç farklı savaş senaryosu üzerinden küresel ekonominin nasıl etkileneceğini anlattı. Olası gelişmelerin yer aldığı senaryolarda savaşın petrol, küresel büyüme, enflasyon ve piyasaya olan etkisi incelendi. En iyi senaryo savaşın Gazze ile sınırlı kalması olurken en düşük ihtimalli ancak en tehlikeli senaryo ise İran-İsrail savaşı üzerine oldu.