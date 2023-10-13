  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hiç Kimse bilmiyor! Geceleri ağrıdan sızıdan uyutmayan gribin çaresi acı biberde saklı...

Hırvatistan tribünlerinden ırkçı skandalı: UEFA'dan ceza yolda! Görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı...

Herkes dişlerini beyazlatmak için kullanıyor! Ancak bedeli çok ağır! Hayır, diş macunu değil! Sakın böyle kullanmayın

İsrail-Filistin savaşı üzerine yorum: ABD'den ekonomistleri açıkladı! işte küresel ekonomiyi nasıl etkileyecek?

Bu meyveyi yiyen demirden de sağlam oluyor! Hastalıkları def eden süper meyve bulundu! Şok olacaksınız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan flaş hamle

İbn-i Sina'nın her derde deva reçeteleri: önerdiği hünnap çayının faydaları nelerdir? Herkes yapsın

Geceleri sessizce saklanıyorlar! İnsanın uyumasını bekleyip bir anda saldırıya geçiyorlar

Devlete alınacak Togg sayısı şaşırtıyor

Sucuk, kaymak, baklava, helva, pestil gibi gıdalar için yönetmelik resmen açıklandı! Bakın ne bilgi verildi!
Dünya
9
İsrail-Filistin savaşı üzerine yorum: ABD'den ekonomistleri açıkladı! işte küresel ekonomiyi nasıl etkileyecek?

2023-10-13 21:46:55
İsrail-Filistin savaşı üzerine yorum: ABD'den ekonomistleri açıkladı! işte küresel ekonomiyi nasıl etkileyecek?

Filistin ve İsrail arasındaki savaş yedinci gününde tüm şiddeti ve yıkıcılığıyla devam ederken ekonomistler üç farklı savaş senaryosu üzerinden küresel ekonominin nasıl etkileneceğini anlattı. Olası gelişmelerin yer aldığı senaryolarda savaşın petrol, küresel büyüme, enflasyon ve piyasaya olan etkisi incelendi. En iyi senaryo savaşın Gazze ile sınırlı kalması olurken en düşük ihtimalli ancak en tehlikeli senaryo ise İran-İsrail savaşı üzerine oldu.

#1
Foto - İsrail-Filistin savaşı üzerine yorum: ABD'den ekonomistleri açıkladı! işte küresel ekonomiyi nasıl etkileyecek?

Filistin-İsrail savaşının yedinci gününde İsrail abluka altına aldığı Gazze'ye gece boyunca saldırmaya devam etti. Elektrik, su ve yakıtın bulunmadığı Gazze'de ve İsrail'de her geçen saat can kaybı yükselirken İsrail Gazze'ye 'şehri terk etme' uyarısında bulundu.

#2
Foto - İsrail-Filistin savaşı üzerine yorum: ABD'den ekonomistleri açıkladı! işte küresel ekonomiyi nasıl etkileyecek?

Filistin-İsrail savaşında yedinci gün: Dakika dakika son gelişmeler Filistin-İsrail savaşında yedinci gün: Dakika dakika son gelişmeler

#3
Foto - İsrail-Filistin savaşı üzerine yorum: ABD'den ekonomistleri açıkladı! işte küresel ekonomiyi nasıl etkileyecek?

ABD'li finans ajansı Bloomberg ekonomistleri savaşın gidebileceği üç olası senaryoyu piyasalar açısından inceledi. Petrol, küresel büyüme enflasyon ve piyasa volatilitesine etkisinin incelendiği olası durumlar, Gazze'de sınırlı çatışma, bölgesel vekalet savaşı ve İran-İsrail savaşı oldu.

#4
Foto - İsrail-Filistin savaşı üzerine yorum: ABD'den ekonomistleri açıkladı! işte küresel ekonomiyi nasıl etkileyecek?

Piyasa aktörleri en kötü senaryo olarak 'düşük ihtimalli' olsa da İran ve İsrail'in direkt çatışmaya girmesi olarak gördü. Ekonomistlere göre bu 'en kötü' senaryo petrol fiyatlarını varil başına 150 dolara yükseltebilir ve küresel ekonomiden yüzde 1,7 küçülmeyle 1 trilyon dolar silinebilir.

#5
Foto - İsrail-Filistin savaşı üzerine yorum: ABD'den ekonomistleri açıkladı! işte küresel ekonomiyi nasıl etkileyecek?

1'İNCİ SENARYO: GAZZE İLE SINIRLI ÇATIŞMA 2014 yılında üç İsraillinin Hamas tarafından kaçırılıp öldürülmesi, Gazze'ye yapılan ve 2 binden fazla insanın ölümüne yol açan kara saldırısının tetikleyicisi oldu. Çatışmalar Filistin topraklarının ötesine yayılmadı ve petrol fiyatları ile küresel ekonomi üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. Halihazırda süren çatışmanın olası gidişatlarından biri, ABD'nin İran petrolüne uyguladığı yaptırımların sıkılaştırılmasıyla birlikte bu trajik hikayenin tekrarlanması olabilir. Tahran bu yıl petrol üretimini günde 700 bin varil kadar arttırdı, zira esir takası ve mal varlıklarının dondurulmaması ABD ile ilişkilerde bir yumuşama sinyali verdi. Ekonomistler, bu varillerin ABD baskısı altında kaybolması halinde petrol fiyatlarında 3-4 dolarlık bir artış olacağını tahmin ediyor.

#6
Foto - İsrail-Filistin savaşı üzerine yorum: ABD'den ekonomistleri açıkladı! işte küresel ekonomiyi nasıl etkileyecek?

Bu senaryonun küresel ekonomi üzerindeki etkisi, petrol üretiminde Suudi Arabistan ve BAE'nin yedek kapasitelerini kullanarak İran kaynaklı kayıpları telafi etmeleri halinde, asgari düzeyde olacaktır. 2'NCİ SENARYO: VEKALET SAVAŞI Lübnan'da güçlü bir aktör olan Hizbullah, sınırda İsrail güçleriyle çatışmaya girdi ve güdümlü füzelerle İsrail ordusuna ait bir karakolu vurduğunu açıkladı. Çatışma İran'ın desteklediği Lübnan ve Suriye'ye sıçrarsa, İran ile İsrail arasında bir vekalet savaşına dönüşecek ve ekonomik maliyeti artacaktır.

#7
Foto - İsrail-Filistin savaşı üzerine yorum: ABD'den ekonomistleri açıkladı! işte küresel ekonomiyi nasıl etkileyecek?

Bu doğrultuda bir hareketlilik, İsrail ile İran arasında doğrudan bir çatışma olasılığını artıracak ve muhtemelen petrol fiyatlarını yükseltecektir. 2006'daki kısa ama kanlı İsrail-Hizbullah savaşında ham petrolün varili 5 dolar artmıştı. Bugün yaşanacak eşdeğer bir hareket, fiyatı yüzde 10 artırarak yaklaşık 94 dolara çıkaracaktır. Bu senaryo gerçekleşirse petroldeki artış önümüzdeki yıl küresel büyümeyi yüzde 0,3 puan aşağı çekecek, yaklaşık 300 milyar dolarlık üretim kaybına neden olacak ve büyüme hızını yüzde 2,4'e düşürecek. 2020 Covid krizi ve 2009'daki dünya çapındaki çöküş hariç son otuz yılın en zayıf büyümesi olacaktır. Daha yüksek petrol fiyatları küresel enflasyona yaklaşık 0,2 puan ekleyerek enflasyonu yüzde 6 civarında tutacak, bu da merkez bankacıların üzerindeki para politikasını sıkı tutma baskısını sürdürecektir.

#8
Foto - İsrail-Filistin savaşı üzerine yorum: ABD'den ekonomistleri açıkladı! işte küresel ekonomiyi nasıl etkileyecek?

3'ÜNCÜ SENARYO: İRAN-İSRAİL SAVAŞI İran ve İsrail arasında doğrudan çatışma düşük ihtimalli olmakla birlikte tehlikeli bir senaryodur. Bu durum küresel bir resesyonun da tetikleyicisi olabilir. Bu senaryoda yükselen petrol fiyatları ve düşen riskli varlıklar büyümeye önemli bir darbe vuracak ve enflasyonu bir kademe daha yukarı çekecektir. Dünya petrol arzının yaklaşık beşte biri Körfez bölgesinden geldiği için fiyatlar hızla yükselecektir. İran yanlısı militanların 2019'da Aramco tesislerine düzenlediği ve Suudi petrol arzının neredeyse yarısını devre dışı bırakan saldırının tekrarlanması ihtimal dışı değil. Ham petrol fiyatları, 1973'te olduğu gibi dört katına çıkmayabilir. Ancak İsrail ve İran birbirlerine füze atmaya başlarsa, petrol fiyatları Irak'ın 1990'da Kuveyt'i işgalinden sonra olduğu gibi artabilir. Bugün bu büyüklükte bir artış, petrolü varil başına 150 dolara çıkarabilir. İran'ın dünya günlük petrol arzının beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya karar vermesi halinde ise Suudi Arabistan ve BAE'deki yedek üretim kapasite günü kurtaramayabilir. Ekonomistlere göre bu senaryo gerçekleşirse ekonomiden yüzde 1,7 küçülmeyle 1 trilyon dolar silinebilir. Bu kadar büyük bir petrol şoku, dünya çapında fiyatları dizginleme çabalarını da rayından çıkarabilir ve küresel enflasyonu gelecek yıl yüzde 6,7'ye yükseltebilir.

Araç sahipleri dikkat! B sınıfı ehliyeti olanlara artık serbest olacak
Otomotiv

Araç sahipleri dikkat! B sınıfı ehliyeti olanlara artık serbest olacak

B sınıfı sürücü belgeleriyle ilgili yeni düzenleme ortaya çıktı. Buna göre, B sınıfı ehliyeti olanlara 125 cc altı motor kullanımın serbest ..
İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi
Aktüel

İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi

Sonbaharın gelmesiyle birlikte sıcaklıklar düştü, bazı bölgelerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Peki İstanbul'a kar ne zaman geliyor, de..
Haluk Bayraktar vahim tabloya değindi! '2014 yılına kadar Türkiye'de yoktu'
Teknoloji

Haluk Bayraktar vahim tabloya değindi! '2014 yılına kadar Türkiye'de yoktu'

Savunma sanayiinde bağımsız olmanın önemine vurgu yapan Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Son 20 yılda milli ve 2014 yılına ka..
Hamas sözleri olay olmuştu! Bülent Arınç, hayatının şokunu yaşadı! Bakalım şimdi ne halt edecek

Hamas sözleri olay olmuştu! Bülent Arınç, hayatının şokunu yaşadı! Bakalım şimdi ne halt edecek

ABD'den iki yüzlü İsrail açıklaması: 24 saat zor!
Dünya

ABD'den iki yüzlü İsrail açıklaması: 24 saat zor!

İşgalci İsrail'e Gazze'yi bombalaması için savaş gemisi göndererek destek olan ABD'den iki yüzlü bir açıklama geldi. Beyaz Saray, İsrail'in ..
ABD'li siyasetçiden aşağılık propaganda! Kongreye bakın nasıl geldi
Dünya

ABD'li siyasetçiden aşağılık propaganda! Kongreye bakın nasıl geldi

ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Brian Mast, İsrail ordusunun üniformasını giyerek Kongreye geldi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23