İsrail en çok korktuğu 8 ülkeyi açıkladı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!
Yahudi Halkı Politika Enstitüsü'nün (JPPI) yayınladığı listeye göre, Katil İsrail'in en çok korktuğu ülkeler belli oldu. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada?
KORKUDAN HERKESİ TEHDİT OLARAK GÖRÜYORLAR Son toplum endeksi, İsrail’in bölgede varlığını sürdürme konusunda ciddi kaygılar taşıdığını ve çevresindeki birçok ülkeyi güvenlik riski olarak algıladığını gösteriyor. İçerideki kutuplaşma da bu bakış açısını daha da keskinleştiriyor.
ABD DESTEĞİYLE BÖLGESEL GERİLİM ARTIYOR ABD’nin desteğini arkasına alan İsrail’in son dönemde Orta Doğu’daki askeri hamleleri ve İran’la yaşadığı doğrudan gerilim, bölgedeki dengeleri daha da karmaşık hale getiriyor. Rapora göre bu sert politikaların arkasında derin bir güvenlik kaygısı yatıyor.
İSRAİLLİLERİN EN ÇOK KORKTUĞU ÜLKELER AÇIKLANDI! TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA? Araştırma, İsraillilerin tehdit algısının yalnızca komşu ülkelerle sınırlı olmadığını, bölgedeki güçlü aktörleri de kapsadığını ortaya koyuyor. Veriler, ülkenin kendisini çevrelenmiş hissettiğini ve güçlü gördüğü her aktörü potansiyel risk olarak değerlendirdiğini gösteriyor.
8) SUUDİ ARABİSTAN
7) MISIR
6) YEMEN
5) SURİYE
3) LÜBNAN Türkiye ile birlikte İsrail'i çevreleyen en önemli tehdit katmanlarından biri olarak görülmektedir. Lübnan'dan duyulan korku, doğrudan sınır güvenliği ve bölgesel çatışma potansiyeli ile ilişkilendirilmektedir
2) TÜRKİYE İran'ın ardından listede ikinci sırada yer alan Türkiye, İsrail kamuoyu için en yüksek tehdit odaklarından biri haline gelmiştir. Bu durum, Türkiye'nin bölgesel ağırlığının ve izlediği politikaların İsrail'de çok ciddi bir çekinceyle takip edildiğini göstermektedir.
1) İRAN İsraillilerin en büyük korkusu olan bu ülke, tek başına "varoluşsal tehdit" kategorisinde yer almaktadır. Rapora göre İsraillilerin #'ü İran'ın nükleer programını İsrail'in karşı karşıya olduğu en büyük tehlike olarak görmektedir. Katılımcıların b'si, İran'ı devletin varlığını doğrudan tehdit eden bir güç olarak tanımlamaktadır./ kaynak: haber7
