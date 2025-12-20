Hastalığı hayatını kararttı: 5 yıldır evden çıkamıyor!

TEDAVİ PARASI 12 MİLYON TL Hastalığının tedavisi için 12 milyon TL gerektiğini söyleyen Akbadal, "Yardım kampanyası için valiliğe başvurduk ama onay alamadık. Biz de 'Sosyal medyadan yürüyelim' dedik. Doktorla 3-4 kere görüştük. Bize 12 milyon TL gibi bir meblağ çıkardı. Bu paraya kendi başıma ulaşmam çok zor. Ümitsizliğe de kapılmıştım. 'Ben bu parayı bulamam. Bu hastalık ta benimle beraber gider' diyordum./ Arkadaşım silkeledi. 'Memlekette çok iyi insan var. Damlaya damlaya göl olur. Duyarlı vatandaş çok' dedi. Bundan sonra devlet büyüklerimiz, durumu iyi olan insanlar, hayır yaparsa Allah razı olsun. Eşimle kol kola girip, caddede gezmek isterim. En azından bir yere gidip arkadaşlarımla sohbet etmeyi, çay, kahve içmeyi, kendi kafama göre gezmeyi çok isterim" dedi.