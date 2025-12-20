  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sağlık
10
Yeniakit Publisher
Hastalığı hayatını kararttı: 5 yıldır evden çıkamıyor!

DHA Giriş Tarihi:
Hastalığı hayatını kararttı: 5 yıldır evden çıkamıyor!

Kayseri'de yaşayan 48 yaşındaki Engin Akbadal, fil hastalığı yüzünden 5 yıldır yatağa başımlı yaşıyor...

#1
Foto - Hastalığı hayatını kararttı: 5 yıldır evden çıkamıyor!

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yaşayan lise mezunu Engin Akbadal, geçimini çeşitli yerlerde hamallık yaparak sağladı. Yaklaşık 12 yıl önce bir anda kilo almaya başlayan Akbadal'a, başvurduğu hastanelerde bir süre teşhis koyamadı.

#2
Foto - Hastalığı hayatını kararttı: 5 yıldır evden çıkamıyor!

YATAĞA BAĞIMLI HALE GELDİ Geçen süreçte tedavi edilemeyen Akbadal, yatağa bağımlı hale geldi. 5 yıldır evden çıkamayan Engin Akbadal, aynı zamanda 300 kiloya ulaştı.

#3
Foto - Hastalığı hayatını kararttı: 5 yıldır evden çıkamıyor!

"12 SENE SONRA BİR IŞIK BELİRDİ" Eşinin hayat dayanağı olduğunu söyleyen Engin Akbadal, "En son 2014 yılında hastalanmıştım. 12 sene oldu. Bu durum bende biraz daha hızlı gelişti. Aynı hastalıktan muzdarip olanlarda biraz daha yavaş ilerliyor ama bende hızlı ilerledi. Aşama aşama gelişiyor. Önce şişiyor sonra yatağa düşürüyor. Her hastalandığımda bir aşama ileri çıkıyor. Ailemde yok. Şimdiye kadar duymadık ve görmedik. Teşhis koymakta bile zorlanıyorlardı.

#4
Foto - Hastalığı hayatını kararttı: 5 yıldır evden çıkamıyor!

Adını bilmiyordu çoğu sonra ilerledi. İlk başladığında belki milyonda 1 kişide vardı ama şimdi ilerledi. Şu anda teknoloji ilerledi. Bu konu üzerinde çalışan çok. Bu zamana kadar araştırmıştım ama bulamamıştım. Ama bir doktorumuz, ulaşmam mümkün olursa, 'Tedavi ederim' dedi. 12 sene sonra bir ışık belirdi. Ulaşamazsam yine bir şey olmayacak" diye konuştu.

#5
Foto - Hastalığı hayatını kararttı: 5 yıldır evden çıkamıyor!

"BU HASTALIĞI BİLMEYEN ADAMA ANLATMASI ZOR" Hayatta şükredeceği çok şey bulunduğunu ve psikolojisinin iyi olduğunu aktaran Akbadal, "Kolay kolay yıkılmam. Eş, dosttan Allah razı olsun. Derdimiz olduğunda yardım edecek arkadaşlar var. Onu da gördük. Ben eşimi düşünmekten ziyade, o beni düşünüyor. En büyük yardımcım o. Ümitsizliğe düştüğümde beni silkeleyip, kendime getiren de o. Her zaman yanımda olan da o. Arkadaşım da dostum da o. Çocuklarım durumumun farkındalar.

#6
Foto - Hastalığı hayatını kararttı: 5 yıldır evden çıkamıyor!

Bana en azından belli etmiyorlar. Onların da hayalleri vardır elbet ama bana pek belli etmezler. Takriben kilom 300'ü aşkın diye biliyorum. Tek bacağım zaten 120-130 kilo. Bunun kiloyla alakası yok. Dolaşım sistemiyle alakalı. Kilodan diyenler var. Bu hastalığı bilmeyen adama anlatması zor. Herkes, 'Rejim yap' dedi. 1,5-2 sene rejim yaptığım oldu. O halde kendiliğinden şişiyor" dedi.

#7
Foto - Hastalığı hayatını kararttı: 5 yıldır evden çıkamıyor!

"EN SON DIŞARI ÇIKALI 5 SENE OLDU" Gününün nasıl geçtiğini anlatan Engin Akbadal, "Sabah kalkarız. Çocuklar okula gider. Eşimle kahvaltı yaparız. Televizyona ve telefona bakarım. Camdan hayvanlara bakarım. En son dışarı çıkalı 5 sene oldu sanırım. 1,5 sene öncesine kadar balkona çıkabiliyordum. Tutup çıkarabiliyorlardı sonra kaldık. 5-6 senedir çıkmıyorum. Önceden motosiklete binebiliyordum.

#8
Foto - Hastalığı hayatını kararttı: 5 yıldır evden çıkamıyor!

Hastalandıktan sonra motosiklete de binemez oldum. Ayağa kalkmakta zorlanıyordum. Tavandaki vinç ile bacaklarım kaldırılabiliyor. En son çare olarak vinç yaptırmayı düşündüm. Bu zamana kadar kimseden bir şey istemedim. Ama şimdi en son çare olarak istemek zorunda kaldım. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin" diye konuştu.

#9
Foto - Hastalığı hayatını kararttı: 5 yıldır evden çıkamıyor!

TEDAVİ PARASI 12 MİLYON TL Hastalığının tedavisi için 12 milyon TL gerektiğini söyleyen Akbadal, "Yardım kampanyası için valiliğe başvurduk ama onay alamadık. Biz de 'Sosyal medyadan yürüyelim' dedik. Doktorla 3-4 kere görüştük. Bize 12 milyon TL gibi bir meblağ çıkardı. Bu paraya kendi başıma ulaşmam çok zor. Ümitsizliğe de kapılmıştım. 'Ben bu parayı bulamam. Bu hastalık ta benimle beraber gider' diyordum./ Arkadaşım silkeledi. 'Memlekette çok iyi insan var. Damlaya damlaya göl olur. Duyarlı vatandaş çok' dedi. Bundan sonra devlet büyüklerimiz, durumu iyi olan insanlar, hayır yaparsa Allah razı olsun. Eşimle kol kola girip, caddede gezmek isterim. En azından bir yere gidip arkadaşlarımla sohbet etmeyi, çay, kahve içmeyi, kendi kafama göre gezmeyi çok isterim" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti’ye geçme kararı aldılar! CHP’de 'tek adamlık’ ve 'yolsuzluk' istifaları! Sayı 100'ü aştı
Gündem

AK Parti’ye geçme kararı aldılar! CHP’de 'tek adamlık’ ve 'yolsuzluk' istifaları! Sayı 100'ü aştı

İstanbul Arnavutköy İlçe Belediyesinin CHP'li meclis üyeleri Mutlu Nak ve Ercan Duman, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. İstifa ger..
Beyoğlu’ndan Kadıköy’e KİRLİ AĞ: Aileler Perişan! Üniversiteli Kızlar Kataloglanıyor!
Gündem

Beyoğlu’ndan Kadıköy’e KİRLİ AĞ: Aileler Perişan! Üniversiteli Kızlar Kataloglanıyor!

İstanbul’da üniversiteli kız öğrencileri hedef alan kirli bir ağ deşifre oldu. Beyoğlu, Kadıköy, Beşiktaş ve Avcılar başta olmak üzere birço..
Bülent Arınç da topa girdi: Utanarak izledim! Belli ki birileri süreci sabote etmek istiyor
Gündem

Bülent Arınç da topa girdi: Utanarak izledim! Belli ki birileri süreci sabote etmek istiyor

Bursaspor–Somaspor maçında ve hemen ardından Ankaragücü taraftarlarınca Leyla Zana’ya yapılan küfürlü tezahüratlar ülke genelinde tepki çeke..
İstanbul’a kar uyarısı: 10 yıl sonra ilk defa gerçekleşecek
Gündem

İstanbul’a kar uyarısı: 10 yıl sonra ilk defa gerçekleşecek

Hafta sonu Türkiye genelinde hava mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak asıl dikkat çeken gelişme yılbaşı gecesi için geldi. Meteo..
MHP: Leyla Zana, Türkeş'in 'kızı'dır, nokta!
Gündem

MHP: Leyla Zana, Türkeş'in 'kızı'dır, nokta!

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Leyla Zana'ya yapılan küfürlü tezahüratları sert bir dille eleştirerek "Leyla Zana'ya yapılan küfürlü tez..
Hakan Fidan’ın uyarısı Cengiz Çandar'ın kalbini kırmış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti
Gündem

Hakan Fidan’ın uyarısı Cengiz Çandar'ın kalbini kırmış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Meclis’te yaptığı konuşmada Suriye’ye entegre olma konusunda ayak direyen terör örgütü PKK’..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23