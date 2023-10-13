İsrail askerleriyle ilgili kan donduran iddia! Sonunda bu alçaklığı da yaptılar

Beyaz fosfor adı verilen kimyasalı içeren patlayıcı, "1980 Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi" kapsamında, yasaklı silahlar arasında yer alıyor. Bomba infilak ettiğinde beyaz fosfor parçacıkları etrafa dağılıyor. Fosfor maddesi oksijenle temas ettiğinde kendiliğinden tutuşarak alevalıyor, 800 derece sıcaklığa ulaşıyor. İnsan derisine değdiğinde kemiklere kadar nüfuz eden ciddi kimyasal yanıklara neden oluyor. Fosfor dumanı teneffüs edildiğinde de ciğerlerde yaralar hatta yanıklar oluşturuyor. Kişi ya boğularak ya da vücudunun içindeki yanıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Fosfor bombasının insan sağlığına olduğu kadar çevreye de zararları bulunuyor. Sebep olduğu yangınlar, ormanları, tarım alanlarını ve su kaynaklarını yok ediyor. İsrail 2014'te Koruyucu Hat Operasyonu adını verdiği 51 gün süren saldırılar sırasında da Tuffah, Şecaiyye ve Zeytun semtlerini fosfor bombalarıyla vurmuştu. 8 Temmuz 2014'te başlayan saldırılar için, uluslararası raporlara da "en uzun ve en şiddetli" betimlemesiyle yansıdı. Saldırılarda Gazze'nin alt yapısı ağır hasar aldı, sanayi tesisleri yıkıldı, ekonomi çöktü. Gazze'de 65 bin Filistinli evsiz kaldı. 2 bin 158 Filistinli hayatını kaybetti, 11 binden fazla kişi de yaralandı.