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#1
Foto - İsrail askerini patlattılar

İsrail ordusu, dün öğleden sonra Güney Lübnan'da Hizbullah'a ait bir patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu bir İsrail askerinin öldüğünü, aralarında üst düzey subayların da bulunduğu yedi askerin yaralandığını açıkladı.

#2
Foto - İsrail askerini patlattılar

Ölen askerin, Hayfa'dan 29 yaşındaki Başçavuş Alexander Filin olduğu bildirildi. Filin, 36. Tümen karargahında görevli bir muharip askerdi. Saat 17.00 civarında 36. Tümen komutan yardımcısı, ileri komuta ekibi ve diğer askerler Litani Nehri boyunca yürürken patlamaya hedef oldu.

#3
Foto - İsrail askerini patlattılar

Albay rütbesindeki tümen komutan yardımcısı, 556. Nakliye Alayı'nda tabur komutanı olan yarbay rütbesindeki bir yedek subay ve başka bir yedek asker orta derecede yaralandı.

#4
Foto - İsrail askerini patlattılar

Ayrıca bir muharip asker, iki yedek muharip asker ve bir kadın asker patlamada hafif yaralandı. İsrail ordusu, askerlerin tamamının hastanelere kaldırıldığını ve ailelerine haber verildiğini bildirdi.

#5
Foto - İsrail askerini patlattılar

Patlamanın Hizbullah'a ait bir patlayıcı düzenekten kaynaklandığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili ayrıntılı soruşturma sürüyor. Olayın ardından İsrail ordusu, bölgede Hizbullah altyapısına yönelik topçu atışları düzenlediğini açıkladı. (Kaynak: MepaNews)

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