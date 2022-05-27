Ispıt otu tam bir şifa kaynağı

Kaldirik otu nasıl tüketilir? Kaldirik otu, tazeyken ıspanak gibi pişirilebilen bir bitkidir. Pişirilmeden önce sirkeye batırılmalı, daha sonra bol su ile yıkanmalı ve yemeği bu şekilde tüketilmelidir. Kaldirik otunun tazesi kadar kurutulmuşu ve tohumundan çıkarılan yağı da faydalıdır ve bunlar, aktarlarda satılır. Kaldirik otunun tohumundan elde edilen yağ, krem gibi kullanılabilir. Sivilce, selülit, çatlak gibi cilt problemleriniz varsa bu bölgelere sürebilirsiniz.