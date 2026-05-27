İspanya'dan yoğun mesai: Aziz Yıldırım'a soğuk duş! 40 milyon Euro'ya bitti
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın golcü hamleleri teker teker boşa çıkıyor...
Premier Lig ekiplerinden Everton, bir dönem Süper Lig'de gol krallığı yaşayan ve Avrupa futbolunda adından sıkça söz ettiren Alexander Sörloth'u kadrosuna katmaya çok yakın. Bilindiği gibi Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım da yıldız golcüyü istiyordu.
Premier Lig ekiplerinden Everton'un Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın görüştüklerini resmen açıkladığı Alexander Sörloth'u kadrosuna katmaya çok yakın. İspanyol Fichajes'in haberine göre; İngiliz temsilcisi, Norveçli golcünün transferini bitirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Everton'ın bu transfer için gözden çıkardığı bonservis bedelinin ise yaklaşık 40 milyon euro civarında.
Hücum hattını güçlendirmek isteyen İngiliz kulübünün, transferi kısa süre içinde resmiyete dökmesi bekleniyor. Sörloth'un adı, Fenerbahçe'de yaklaşan kongre öncesi başkan adayı olan Aziz Yıldırım'ın transfer listesinde de yer alıyordu.
Geçtiğimiz günlerde Norveçli forvetle ilgili bir açıklama yapan Yıldırım, transfer girişimini şu sözlerle doğrulamıştı:
- Sörloth ile bir görüşmemiz oldu ancak henüz net bir sonuç yok. Olabilir de, olmayabilir de.
